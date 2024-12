Quem é o fotógrafo brasileiro que desapareceu em Paris

O fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, que desapareceu em Paris há uma semana, é um apaixonado pela fotografia tradicional analógica, em preto e branco. O mineiro, morador de Belo Horizonte, cursou artes plásticas na Escola Guignard, um centro acadêmico de artes da capital mineira, vinculado à Universidade do Estado de Minas Gerais. Por ali passaram artistas importantes no circuito mineiro, nacional e internacional.

Sousa, que se identifica em redes sociais como Flávio Carrilho Castro, chegou à capital francesa no dia 1º de novembro para fazer fotos de um casamento e realizar outros trabalhos para o estúdio do francês Lucien Esteban, com quem mantém parceria profissional. Os dois são sócios na Toujours Fotografia, especializada em registrar eventos sociais. Esteban acompanha as buscas pelo amigo desaparecido.

O fotógrafo Flavio Carrilho, desaparecido na França, valoriza a foto tradicional, analógica, em preto e branco. Foto: flaviocarrilhodecastro/Instagram

As fotografias que ilustram suas redes sociais são de modelos, casais, paisagens urbanas e obras de arte. Muitas são fotos artísticas em preto e branco. Em uma delas, ele exibe uma câmera alemã Rolleiflex, uma referência entre os fotógrafos de arte. Em sua descrição pessoal ele escreve: "A poesia é uma experiência profunda e misteriosa que tentamos em vão explicar." As postagens mais recentes, publicadas poucos dias antes de Flávio desaparecer, mostram cenários e monumentos parisienses, como a Catedral de Notre-Dame e a Pont Neuf. O fotógrafo aparece também em frente ao Museu do Louvre com uma câmera na mão.

O brasileiro estava com voo de volta para o Brasil marcado para o dia 26 de novembro e chegou a fazer o check in on-line. Na manhã daquele dia, segundo informações dos amigos, ele teria caído acidentalmente no Rio Sena. A queda na água, segundo eles, aconteceu quando o brasileiro estava na Ilha dos Cisnes, ponto turístico que fica no meio do Rio Sena, sob a Ponte de Grenelle.

Flávio foi socorrido e levado para o Hospital George Pompidou, o mais próximo do local da queda. O paciente recebeu alta seis horas depois, mas perdeu o voo.

Amigos procuram pelo brasileiro desaparecido em Paris. Foto: Lucien_esteban/Instagram

De acordo com o professor de filosofia Rafael Basso, também amigo de Flávio, após perder o voo, ele se avisou que iria à administradora do apartamento, na Rue des Reculettes, para prorrogar a estadia por mais um dia. A empresa confirmou ter recebido o fotógrafo, que ainda estava com as roupas molhadas. Depois disso, ele não fez mais contato.

O celular de Flávio foi encontrado em um vaso de flores na frente de um restaurante. A mãe dele ligou para o número e um funcionário brasileiro do restaurante contou que o aparelho havia sido recolhido para ser entregue ao dono.

De acordo com Lucien, policiais franceses fizeram uma varredura em hospitais, centros psiquiátricos, necrotérios e centros de atendimento social e não encontraram o fotógrafo desaparecido.

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) informou que, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Paris, acompanha o caso, está em contato com as autoridades locais e presta assistência consular aos familiares do brasileiro.

A reportagem entrou em contato com o Comissariado Central da Polícia Nacional em Paris e aguarda retorno.