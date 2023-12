O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofreu um acidente de trânsito na noite desta terça-feira, 5. Ele saía do seu rancho, na cidade de Fronteira, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, quando o veículo onde estava capotou após colisão na rodovia. Ele foi socorrido com ferimentos graves, mas sem risco de vida.

Segundo hospital base de São José do Rio Preto, no interior paulista, para o qual o cantor foi encaminhado, os exames apontaram fratura em três costelas e também foi necessária uma sutura de corte no braço esquerdo. “O quadro clínico do paciente é estável, porém, inspira cuidado e avaliação constante”. Zé Neto permanecerá internado em observação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu na BR-153, na altura do km 246, às 21h54 e deixou cinco feridos, entre eles o cantor Zé Neto Foto: PRF/Divulgação

O acidente foi confirmado por sua equipe de produção e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A equipe que o assessora informou que o cantor sofreu ferimentos na região do tórax e que “está consciente”. “Pedimos orações de todos para que tudo continue bem”, acrescentou a mensagem da sua equipe.

O cantor Cristiano, parceiro de Zé Neto, divulgou um vídeo do hospital e afirmou que os primeiros exames do parceiro de palco não detectaram nenhum problema mais grave. “Estou aqui no hospital com o Zé e com a esposa dele. Vi ele e está tudo bem. Nos primeiros atendimentos no pronto-socorro, os exames deram tudo ok”, afirmou Cristiano. “(O Zé) Está com muita dor. O acidente foi um capotamento bem forte, (ele está) bem assustado”.

Zé Neto (à esq.) sofreu acidente e está internado Foto: Allyson Moreno/Divulgação

O produtor Genilson Farias também escreveu em sua conta no Instagram que o cantor está consciente. O artista de 33 anos natural de São José do Rio Preto compõe a dupla sertaneja ao lado de Cristiano desde 2011.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu na BR-153, na altura do km 246, às 21h54. A colisão lateral deixou cinco pessoas feridas, entre elas José Toscano Martins Neto, o Zé Neto, que “sofreu lesões graves, mas sem risco de vida”. Entre os outros feridos, um teve ferimentos graves e três, ferimentos leves.

O acidente envolveu três carros e uma carreta. “Dados preliminares indicam que o veículo Trailblazer (onde estava Zé Neto) seguia sentido decrescente da rodovia, quando colidiu lateralmente com o eixo da carreta (que após o impacto parou atravessada na pista, causando interdição do fluxo) e em seguida o utilitário colidiu com os outros dois veículos”, detalhou a PRF.