Toffoli é internado com inflamação nos pulmões em meio a queimadas em Brasília

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), está internado com indícios de inflamação nos pulmões, segundo informou a assessoria da Corte.

Desde domingo, 15, Brasília está encoberta pela fumaça de um incêndio que atingiu o Parque Nacional. O fogo consumiu mais de 2 mil hectares de vegetação e já está controlado.

Ministro Dias Toffoli tem 56 anos. Foto: Andressa Anholete/STF

No ano passado, Toffoli foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, após um diagnóstico positivo para covid-19. Em 2020, ele também foi diagnosticado com covid-19, apresentou sintomas respiratórios leves e se recuperou em casa.

Fumaça se alastra por Brasília