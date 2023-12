A verdadeira inclusão é aquela que existe quando e onde ninguém vê.

Celebramos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência no último domingo, 3/12, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992 para conscientizar a sociedade, promover direitos humanos e destacar conquistas.

De maneira geral, é um momento para reafirmacões do poder público a respeito dos "compromissos e boas práticas" e uma oportunidade para o setor privado reforçar o "ambiente diverso e inclusivo".

Também é a ocasião para as palestras de fim de ano, antes do recesso e das férias coletivas que algumas empresas costumam ter - não é o caso dos jornalistas e das redações -, dos encontros com influenciadores famosos e uma repetição sem fim das mesmas afirmações e constatações sobre promoção de acessibilidade e respeito aos direitos.

Isso tudo na primeira camada, no show pronto, no palco montado, mas nos bastidores a rotina é outra, oposta, ainda de muito capacitismo e desigualdade.

Por isso, destaco duas ações que atingem principalmente os bastidores da inclusão e chegam neste mês.

A primeira é a criação do 'Fórum Paulista para Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência', com lançamento oficial nesta terça-feira, 5, a partir de 9h, na Câmara Municipal de São Paulo (clique aqui para acompanhar online).

É um grupo de intercâmbio de medidas, notícias, informações e práticas. Estão confirmadas até agora a participação de 26 instituições públicas e privadas.

A ideia partiu da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo e do ICOM, plataforma de atendimento em Libras por videochamada que é vinculada à Associação dos Metroviários do Excepcionais (AME).

Também integram a iniciativa:

- Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)

- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

- Câmara Municipal de São Paulo

- Comissão Permanente de Acessibilidade da Cidade de São Paulo (CPA)

- Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo (CMPD)

- Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo (CEAPcD)

- Fundação Dorina Nowill para Cegos

- Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE)

- Instituto Jô Clemente (IJC)

- Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP)

- Ministério Público Federal (MPF)

- Ministério Público do Trabalho (MPT)

- Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo (OAB/SP)

- Polícia Civil do Estado de São Paulo

- Rede Empresarial de Inclusão Social (Reis)

- Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SMPED)

- Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP)

- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP)

- Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJMSP)

- Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP)

- Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2)

- Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-3)

- Turma do Jiló

- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

- Universidade de São Paulo (USP)

- Universidade Estadual Paulista (UNESP)

A segunda iniciativa é o lançamento, na semana passada, em 1/12, do 6º fascículo da Cartilha de Acessibilidade na Web, último da série iniciada em 2014 pelo Centro de Estudos sobre Tecnologias Web (Ceweb.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), com o Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Com o título 'Avaliando acessibilidade e resultados', a cartilha detalha rotinas de validação de acessibilidade em canais digitais, com orientações sobre planejamento, tipos e rotinas, métricas e homologação, além de um checklist.

Clique aqui para fazer download dos seis fascículos da Cartilha de Acessibilidade na Web.