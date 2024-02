Carnaval com acessibilidade

Para saber como foram os desfiles além do que TV, rádio e portais de notícias destacaram, e conhecer mais sobre a acessibilidade, estão publicados nos canais da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) de São Paulo - YouTube, Instagram e Facebook - os vídeos com interpretação em Libras de todos os enredos, além da transmissão ao vivo com audiodescrição do grupo especial e do grupo de acesso.