As vendas e os lançamentos de lotes para a construção de moradias no interior do País devem crescer algo em torno de 3% a 5% em 2024 na comparação com 2023, de acordo com estimativa do presidente da Associação das Empresas de Loteamento Urbano (Aelo), Caio Portugal. Nos últimos meses, os estoques diminuíram, o que abre espaço para novos projetos.

Por outro lado, o juro ainda alto é um fato que atrapalha os negócios, disse. “A gente vinha numa trajetória de queda de juros, que agora parece que vai ficar numa certa estabilidade. Obviamente, isso traz um pouco mais de conservadorismo para o empresário”.

Segundo Portugal, outro fator que tem freado os negócios dos loteadores é o crescimento expressivo do Minha Casa Minha Vida, que oferece casas e apartamentos prontos, com preços competitivos e financiamento subsidiado - o que não acontece no setor de loteamentos. “O lote não consegue competir com isso. A gente vê situações em que o lote tem um valor de prestação que é o equivalente de alguém morando no Minha Casa Minha Vida”, ponderou.