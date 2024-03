Vereador é atacado por burro no Paraná: ‘Ainda bem que foi com um adulto’; veja vídeo

O vereador Renato de Vicente (PSD) de São Manoel do Paraná, município com cerca de dois mil habitantes da região de Cianorte, foi atacado por um burro enquanto caminhava pela cidade neste domingo, 3. Câmeras de segurança registraram o momento em que o animal, que estava preso em uma árvore, morde o vereador que transitava pela calçada.

Ataque deixou ferimentos e hematomas no parlamentar Foto: Reprodução/R Utility

O ataque aconteceu às 11 horas do domingo, quando o parlamentar saia de uma loja a caminho de casa. Renato conta que identificou uma mulher e uma criança no mesmo local. Então, caminhou para o lado externo da calçada abrindo passagem para as pessoas.

Nesse momento, sem perceber que o animal estava com ocupando uma parcela da passagem, foi surpreendido e atacado.

"Embora tenha sido muito rápido, o animal conseguiu pegar bem na mordida, o que levou meu corpo para frente. Assim que saí, atordoado pela dor e com medo dele estar solto, entrei no portão de casa que fica ao lado dessa loja", relembra. O ataque deixou ferimentos e hematomas no peito do vereador, que está sendo acompanhado por equipes de saúde após tomar a vacina antirrábica. O parlamentar comentou ainda que a situação poderia ter sido pior, caso a vítima fosse uma pessoa de maior vulnerabilidade.

“Se fosse com uma criança ou pessoa idosa, teria sido muito pior. Como pai não quero isso pra ninguém. Ainda bem que foi comigo, um adulto”, afirmou.

O tutor do burro foi identificado e o animal também está sob acompanhamento de saúde. “Ele não teve culpa. Só espero que não passe novamente pelo estresse em que estava para que a situação não se repita”, comentou o vereador.