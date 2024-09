Astronautas da Starliner ‘presos’ em estação espacial revelam do que mais sentem falta no espaço

Dezenove astronautas de três naves espaciais estão em órbita ao redor da Terra — um recorde na história da exploração espacial humana. Para dois deles, Suni Williams e Butch Wilmore da Nasa, a agência espacial americana, não havia originalmente planos para que estivessem lá neste momento. Mas nenhum dos dois parece perturbado por isso.

Os dois astronautas expressaram apoio firme à Nasa e à Boeing, a empresa cuja nave espacial problemática os levou até a Estação Espacial Internacional em junho, antes de retornar à superfície sem tripulação na semana passada. "Este é o meu lugar feliz", disse Williams na sexta-feira em coletiva de imprensa da estação espacial. "Amo estar aqui no espaço. É simplesmente divertido, sabe?"

Wilmore disse que não estava decepcionado com a Nasa nem a Boeing ou com as decisões que levaram à sua estadia em órbita, que foi originalmente anunciada como de oito dias de duração, mas agora vai durar até o próximo ano.

Os astronautas, que planejavam ficar apenas oito dias no espaço, devem ficar 8 meses na missão espacial Foto: NASA

“Decepcionado?” disse Wilmore. “Absolutamente não. Nunca passou pela minha cabeça.”

Em junho, Williams e Wilmore foram lançados ao espaço em voo de teste da Starliner, da Boeing. O veículo deveria ser uma segunda opção comercial para a Nasa enviar pessoas para a Estação Espacial Internacional e trazê-las de volta.

A nave sofreu uma série de contratempos técnicos ao longo de anos de testes, incluindo erros de software, um sistema de paraquedas defeituoso e um vazamento de hélio no sistema de propulsão usado para manobrar a cápsula no espaço.

No último voo de teste, o primeiro com astronautas a bordo, mais vazamentos de hélio surgiram quando a Starliner chegou à órbita. Após meses de análise, os oficiais da Nasa anunciaram em agosto que a Starliner estaria retornando à Terra sem tripulação. A dupla de astronautas assistiu da cúpula da estação espacial enquanto sua nave partia sem eles.

“Eu estava tão feliz que ela voltou para casa”, disse Williams, acrescentando que sentiu alívio, em vez de decepção, quando a nave pousou com sucesso no Novo México (EUA) na sexta-feira passada.

Williams e Wilmore agora devem retornar à Terra em fevereiro em uma SpaceX Crew Dragon. Até lá, a dupla terá ficado no espaço por oito meses — embora a Nasa rejeite chamá-los de “abandonados”.

Na coletiva de imprensa de sexta, os dois astronautas compartilharam alguns dos planos que agora foram frustrados para o outono e inverno. “Sempre sentimos falta de nossas famílias”, disse Williams, mencionando a mãe, o marido, dois cachorros e os amigos.

O astronauta, que é de Massachusetts (EUA), disse que sentiria falta da temporada de colheita de maçãs na Nova Inglaterra em meio às tonalidades vermelhas e amarelas do outono, mas espera tirar fotos disso do espaço. Wilmore, que tem mulher e duas filhas na Terra, vai perder a maior parte do último ano do ensino médio de sua filha mais nova e o segundo ano da faculdade de sua filha mais velha. Mas uma coisa que eles não vão perder é a votação da eleição presidencial de novembro: o Texas permite que os astronautas da Nasa votem do espaço, e as cédulas devem chegar à estação espacial em algumas semanas.

Butch Wilmore e Suni Williams acenando Foto: Divulgação/NASA

Williams e Wilmore não são os únicos astronautas que tiveram sua estadia em órbita inesperadamente estendida por meses. Há um ano e meio, um radiador em uma nave espacial Soyuz russa acoplada na estação espacial sofreu vazamento. Frank Rubio, astronauta da Nasa que foi lançado para a estação espacial nesse veículo, e dois astronautas russos ficaram sem ter mais como voltar para casa.

Assim como com a Starliner, os engenheiros analisaram se a Soyuz era segura o suficiente para levar os três de volta à Terra. “Não havia ameaça iminente para nós como tripulação. Então pudemos levar o tempo para analisar, fazer diferentes testes e realmente ver quais opções diferentes poderíamos explorar para voltarmos para casa”, Rubio lembrou em entrevista no mês passado.