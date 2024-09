Cápsula da Boeing pousa com sucesso após retornar do espaço sem tripulação

A cápsula Starliner da Boeing regressou nesta sexta-feira, 6, à Terra sem os dois astronautas que nela viajaram até à Estação Espacial Internacional em junho, devido às preocupações da NASA com a segurança do dispositivo.

Segundo a transmissão ao vivo da agência espacial norte-americana, a nave pousou com segurança no espaçoporto de White Sands, no Novo México, ao sul dos Estados Unidos, por volta das 04h01, no horário local, com a ajuda de paraquedas e airbags quase seis horas após deixar a Estação Espacial.

Starliner da Boeing se aproximando do local de pouso em White Sands Space Harbor em White Sands, Novo México Foto: Agustin Paullier/AFP