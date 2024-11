Esqueleto gigante de dinossauro de 150 milhões de anos é vendido em leilão milionário na França

O maior esqueleto de dinossauro já leiloado na França, com 22 metros de comprimento, foi arrematado no sábado, 16, por 4,7 milhões de euros – 6 milhões incluindo taxas, o que equivale a cerca de US$ 6,3 milhões de dólares –, informaram as casas de leilões.

O comprador anônimo é um colecionador que declarou sua intenção de ceder o esqueleto de apatossauro, um herbívoro gigante, a um museu, de acordo com as casas Collin du Bocage e Barbarossa. "Este leilão é um dos mais altos já realizados para um esqueleto de dinossauro na França", comemorou Olivier Collin du Bocage. "Estamos satisfeitos que o comprador planeje emprestá-lo a uma instituição", acrescentou.

Esqueleto do 'Vulcain', exibido no castelo de Dampierre, antes de ser leiloado Foto: Stephane De Sakutin/AFP

Composto por entre 75% e 80% de ossos originais e com cerca de 150 milhões de anos de idade, o imponente espécime é o maior dinossauro já leiloado no país.

O esqueleto do gigante herbívoro, que em vida pesava cerca de 20 toneladas e provavelmente viveu até os 45 anos, foi exibido antes da venda no castelo de Dampierre, em Yvelines, cerca de 50 km ao sudoeste de Paris, onde os reis Luís XIII, Luís XIV e Luís XV residiram.

Os restos deste apatossauro, apelidado de Vulcain, foram descobertos em 2018 em Wyoming, nos Estados Unidos, onde a lei permite que indivíduos adquiram concessões para buscar fósseis pré-históricos.

As escavações ocorreram entre 2019 e 2021, financiadas por um investidor francês. O fóssil, composto por 300 ossos, foi enviado posteriormente à França para tratamento.

O trabalho de restauração foi realizado ao longo de dois anos pela empresa Paleomoove Laboratory, no sudeste da França.

O contrato de venda estipula que o futuro proprietário deve permitir que paleontólogos tenham acesso ao dinossauro para estudo.