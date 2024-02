Os cientistas estudavam um fóssil desde 1931 - mas ele era falso

Usando microscópios e luz ultravioleta, pesquisadores começaram a estudar o fóssil no início de 2021 na esperança de descobrir a aparência, habitat e parentes do réptil. “Todos nós começamos esse projeto pensando que o fóssil era real”, disse Rossi. Mas pesquisas adicionais sugeriram que poderia não haver muito o que estudar.

Fósseis tipicamente são planos, disseram os pesquisadores, mas o corpo do réptil foi esculpido na rocha. Enquanto fósseis tipicamente não emitem cores sob luz ultravioleta, Rossi disse que o corpo do réptil aparecia amarelo – uma cor frequentemente associada com tinta.