Mar fica tão quente que cientistas precisam criar nova escala de alerta para morte de corais

THE WASHINGTON POST – Há mais de uma década que os especialistas na vida marinha se baseiam numa escala de alerta da Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) para indicar o grau de estresse que o calor do oceano exerce sobre os corais e o risco de branqueamento. O nível mais elevado do sistema de dois níveis, o nível 2 de alerta de branqueamento, representou durante anos uma catástrofe para os corais. Isso foi suficiente - até ao verão passado.

Um peixe-espiga azul nada entre corais perto de Key Largo, na Flórida, em 29 de novembro do ano passado. Foto: Carolyn Van Houten/The Washington Post

PUBLICIDADE O novo sistema tem como objetivo dar melhor noção de como os recifes de coral respondem ao calor extremo. Quando os corais estão sob estresse, libertam algas - que lhes fornecem alimento e cor - e ficam pálidos ou brancos. Um coral branqueado não significa que o coral esteja morto, mas sim que está mais vulnerável e pode morrer. A nova categoria mais extrema, Nível de Alerta de Branqueamento 5, assinala uma mortalidade quase completa dos corais. É quando ao menos 80% dos corais de uma área sofrem mortalidade devido à exposição prolongada a temperaturas extremas.

O nível 5 de alerta é cinco vezes superior à quantidade de estresse térmico do primeiro nível, que assinala branqueamento significativo.

Manzello comparou esse patamar mais elevado a um furacão de categoria 5. “Denota que se esperam impactos drásticos, graves e duradouros nos recifes de coral”, disse.

O novo Nível de Alerta de Branqueamento 3 está associado ao risco de mortalidade de várias espécies, enquanto o Nível de Alerta de Branqueamento 4 está ligado à mortalidade grave de várias espécies - 50% dos corais ou mais.

Ao abrigo do antigo sistema, a Flórida e a maior parte do Caribe foram consideradas no Nível de Alerta 2 durante mais de três meses no verão passado (no hemisfério norte). “Segundo o novo sistema, a região de Florida Keys teria atingido os níveis 4 e 5 e o Caribe teria sido declarado como nível 5″, afirmou Manzello.

Publicidade

Para os gerentes de restauração de corais, o sistema de alerta estendido serve como ferramenta mais matizada para prever melhor os diferentes impactos das águas quentes sobre os corais.

“Infelizmente, não estávamos preparados para a gravidade (das temperaturas)”, disse Stephanie Schopmeyer, cientista de pesquisa associada da Florida Fish and Wildlife. “Estes novos níveis de alerta ajudarão a nos prepararmos para eventos mais graves.

Mas os novos alertas também servem como uaviso sobre como as condições da água podem ser no futuro. “Não podemos ignorar as alterações climáticas”, disse Stephanie.

O novo sistema de alerta aumenta o limite de aquecimento que mede as semanas em que as temperaturas da água estão pelo menos 1 ºC acima da média das máximas de verão. O branqueamento dos corais começa por volta de quatro semanas de aquecimento - ou seja, quatro semanas em que as temperaturas estão 1 ºC acima das médias máximas.

PUBLICIDADE A mortalidade dos corais começa por volta da 8ª semana de aquecimento - onde terminava o antigo sistema de alerta. A nova escala preenche as lacunas onde a última escala terminava. “Sabemos que os eventos de branqueamento vão aumentar em frequência, gravidade e magnitude, porque foi exatamente isso que aconteceu nos últimos 40 anos”, afirmou Manzello. “Se eventos como este se tornarem comuns, os recifes de coral terão grande desafio para sobreviver nos próximos 20 anos ou mais.” O branqueamento ocorreu em 2023, quando as temperaturas globais do ar e do mar atingiram níveis recorde. Os cientistas afirmam que o calor é o resultado do aumento das concentrações de gases com efeito de estufa na atmosfera devido à queima de combustíveis fósseis, bem como do padrão climático El Niño, caracterizado por águas oceânicas anormalmente quentes no Pacífico tropical.

Publicidade

Os meteorologistas do Serviço Meteorológico dos Estados Unidos emitiram recentemente alerta de La Niña - o oposto do El Niño - que deverá se desenvolver até agosto. O fenômeno é caracterizado por temperaturas mais frias do que o normal no Pacífico e encoraja temporadas destrutivas de furacões no Atlântico.

“O La Niña pode fornecer alívio frio muito necessário para os recifes de coral do mundo, embora eventos de branqueamento em massa durante o La Niña tenham ocorrido recentemente na Grande Barreira de Corais (na Austrália) em 2022 e em Fiji em 2023″, disse Manzello.

Mas a mudança iminente de um El Niño historicamente forte pode anular algumas das condições mais frias trazidas pelo La Niña, disse Cindy Lewis, diretora do Keys Marine Lab do Instituto de Oceanografia da Flórida.

“Pode ser um La Niña muito quente e não necessariamente mais frio, como gostamos”, disse Lewis.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.