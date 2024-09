Por que o nosso cérebro envelhece?

O cérebro humano, mais do que qualquer outro atributo, diferencia nossa espécie. Nos últimos 7 milhões de anos, aproximadamente, ele cresceu em tamanho e complexidade, permitindo que usássemos a linguagem, fizéssemos planos para o futuro e nos coordenássemos uns com os outros em uma escala nunca vista antes na história da vida.

Mas nossos cérebros tiveram um lado negativo, de acordo com um estudo publicado na semana passada. As regiões que mais se expandiram na evolução humana tornaram-se extremamente vulneráveis aos estragos da velhice. "Não existe almoço grátis", disse Sam Vickery, neurocientista do Centro de Pesquisa Jülich, na Alemanha, e um dos autores do estudo.

Os 86 bilhões de neurônios do cérebro humano se agrupam em centenas de regiões distintas. Durante séculos, os pesquisadores puderam reconhecer algumas regiões, como o tronco cerebral, por meio de características como o agrupamento de neurônios. Mas essas grandes regiões acabaram sendo divididas em regiões menores, muitas das quais foram reveladas somente com a ajuda de scanners potentes.

As regiões verdes mais escuras do cérebro mostram as partes que mais se expandiram durante a evolução humana. Um novo estudo mostra que essas são as mesmas seções que mais encolhem durante o envelhecimento. Foto: Vickery Et Al., Science Advances, 2024/NYT

À medida que a estrutura do cérebro humano se tornou mais clara, os biólogos evolucionistas ficaram curiosos sobre como as regiões evoluíram a partir de nossos ancestrais primatas. (Os chimpanzés não são nossos ancestrais diretos, mas ambas as espécies descendem de um ancestral comum há cerca de 7 milhões de anos).

O cérebro humano é três vezes maior que o dos chimpanzés. Mas isso não significa que todas as regiões do nosso cérebro se expandiram no mesmo ritmo, como um mapa desenhado em um balão inflado. Algumas regiões se expandiram apenas um pouco, enquanto outras cresceram muito.

Vickery e seus colegas desenvolveram um programa de computador para analisar exames cerebrais de 189 chimpanzés e 480 humanos. Seu programa mapeou cada cérebro reconhecendo grupos de neurônios que formavam regiões distintas. As duas espécies tinham 17 regiões cerebrais, segundo os pesquisadores.

Esses mapas permitiram que os pesquisadores calculassem o tamanho de cada uma das 17 regiões no cérebro humano. Eles encontraram várias regiões que tinham aproximadamente o mesmo tamanho em ambas as espécies. Mas algumas áreas eram muito maiores nas pessoas. Uma delas era o córtex orbitofrontal, uma região que fica diretamente atrás dos olhos e é essencial para a tomada de decisões.

Em seguida, Vickery e seus colegas analisaram o que acontecia com os cérebros que estavam envelhecendo. Os neurocientistas sabem há muito tempo que, quando as pessoas chegam aos 30 anos, seus neurônios começam a perder alguns de seus ramos de conexão. Como resultado, seus cérebros começam a encolher. Mas é complicado comparar nossos cérebros em declínio com os de outros macacos, porque vivemos muito mais tempo do que eles. Além da perda normal do volume cerebral, os idosos também podem ter doenças como Alzheimer e Parkinson, que podem eliminar mais neurônios.

Como os chimpanzés raramente vivem além dos 50 anos, os cientistas escolheram humanos de idade comparável para examinar como seus cérebros envelhecem. Eles analisaram voluntários humanos com idades entre 20 e 58 anos e chimpanzés com idades entre 9 e 50 anos. Em ambas as espécies, descobriram os pesquisadores, o cérebro encolhe com o passar dos anos. Mas algumas regiões encolhem mais rapidamente do que outras. Nos seres humanos, as regiões que encolheram mais rapidamente foram o córtex orbitofrontal e outras partes do cérebro que mais se expandiram nos últimos milhões de anos.

O novo estudo é “o próximo degrau na escada que estamos subindo para entender o envelhecimento do cérebro”, disse Caleb Finch, biólogo evolucionário da Universidade do Sul da Califórnia que não participou do trabalho. Mas ele observou que a pesquisa ainda não mostrou por que as partes do cérebro que se expandiram recentemente são tão vulneráveis ao encolhimento à medida que envelhecemos. “Não está claro de forma alguma”, disse ele. “Os neurônios não têm nenhuma diferença química.”

Uma possibilidade, disse Vickery, tem a ver com o fato de que as partes do cérebro que se expandem mais rapidamente facilitam o pensamento mais complexo. É possível que os neurônios que realizam esse pensamento se desgastem rapidamente, causando o encolhimento das regiões. Aida Gomez-Robles, antropóloga da University College London, que não participou do estudo, advertiu que os exames de 189 chimpanzés podem fornecer apenas uma imagem difusa de seus cérebros em processo de envelhecimento. "Estudos semelhantes sobre o envelhecimento em humanos tendem a incluir milhares de indivíduos", disse ela. Além disso, o novo estudo encontrou apenas uma ligação modesta entre as regiões expandidas e o envelhecimento rápido. "É verdade para algumas dessas regiões, mas não sabemos se é verdade para todas elas", disse Gomez-Robles.

Ironicamente, são nossos cérebros grandes que nos ajudam a viver décadas a mais do que os chimpanzés. Eles permitiram que nossa espécie garantisse um suprimento mais estável de alimentos, descobrisse a importância da água limpa e inventasse novos tipos de medicamentos. Mas em nossos anos extras, nossos cérebros continuam a encolher. E o estudo de Vickery sugere que as regiões que nos ajudam a viver mais tempo estão encolhendo mais rapidamente.

Em outras palavras, as frustrações da velhice - problemas para lembrar palavras, por exemplo, ou mudar de uma tarefa para outra - podem ser apenas um legado de nossa evolução.