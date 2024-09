Por que renegados do Vale do Silício estão poluindo o céu para resfriar o planeta

SARATOGA, Califórnia - Um Winnebago prateado parou em um depósito de autoarmazenamento nos arredores de um subúrbio do Vale do Silício e três empreendedores climáticos renegados saíram, todos com moicanos, bigodes e shorts camuflados.

PUBLICIDADE Trabalhando rapidamente, os homens destrancaram uma unidade de armazenamento abarrotada de drones e cilindros de gás pressurizado. Usando um carrinho, eles retiraram quatro tanques contendo dióxido de enxofre e hélio e os empilharam no assoalho da van. Em seguida, dirigiram-se para as colinas douradas próximas ao Oceano Pacífico. Com seus equipamentos improvisados e a confiança de ter levantado mais de US$ 1 milhão em capital de risco, eles estavam executando um plano para liberar poluentes no céu, tudo em nome do combate ao aquecimento global.

”Somos furtivos”, disse Luke Iseman, um dos co-fundadores da Make Sunsets. “Isso parece apenas mais um trailer.”

A Make Sunsets é uma das startups mais incomuns em uma região repleta de ideias malucas. Iseman, 41 anos, e seu cofundador, Andrew Song, 38 anos, afirmam que, ao liberar dióxido de enxofre na estratosfera, eles podem refletir parte da energia do sol de volta ao espaço, resfriando assim o planeta.

É um empreendimento corajoso, mas que tem pelo menos uma base parcial na ciência. Durante 50 anos, os cientistas do clima sugeriram que a liberação de aerossóis na estratosfera poderia atuar como um amortecedor e reduzir o calor do sol.

Balão meteorológico cheio de dióxido de enxofre e hélio é preparado para ser lançado perto de Saratoga, na Califórnia; alguns empreendedores estão liberando poluentes no céu para tentar resfriar o planeta. Foto: Ian C. Bates/The New York Times

À medida que os perigos da mudança climática se tornam mais extremos, o interesse pela ideia, conhecida como geoengenharia solar estratosférica, está crescendo. Os cientistas estão estudando-a e a Universidade de Chicago lançou recentemente um ambicioso programa de pesquisa.

Mas nem toda geoengenharia é criada da mesma forma. Enquanto as universidades estão investindo milhões de dólares em pesquisa, outras, declarando preocupação com o aquecimento global e vendo uma oportunidade de negócios, estão avançando sem nenhum estudo científico. Iseman teve a ideia de criar a Make Sunsets em um romance de ficção científica.

Até o momento, a empresa está liberando dióxido de enxofre em pequena escala. Mas alguns especialistas dizem que esforços mais amplos para perturbar a atmosfera da Terra poderiam resultar em consequências catastróficas não intencionais.

Os fundadores da Make Sunsets não têm essa preocupação. Eles estão vendendo “créditos de resfriamento” para clientes que desejam compensar suas emissões pessoais de carbono. E algumas vezes por mês, depois de vender créditos suficientes, eles vão para as colinas e soltam balões cheios de dióxido de enxofre no céu da Califórnia.

”Essa é a única ferramenta que, de forma realista, pode resfriar a Terra em nosso tempo de vida”, disse Iseman. “Cada dia que não estamos fazendo isso nos leva a danos desnecessários.”

Preocupação da professora Sikina Jinnah é que, ao agir por conta própria, sem verificação independente de seu trabalho, a equipe do Make Sunsets esteja atrasando todo o campo da geoengenharia solar. Foto: Ian C. Bates/The New York Times

Sikina Jinnah, professora de estudos ambientais da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, também está preocupada com os danos. “Eles são dois irmãos tecnológicos que não têm experiência em fazer o que dizem fazer”, disse ela. “Eles não são cientistas e estão fazendo afirmações sobre créditos de resfriamento que ninguém validou.” Uma viagem de 30 minutos de carro por estradas sinuosas levou os homens a uma estrada íngreme e não pavimentada em uma encosta não urbanizada. Iseman e Song, juntamente com outro funcionário da Make Sunsets, Kiran Kling, começaram a trabalhar. Eles abriram os tanques de dióxido de enxofre e hélio. Os homens colocaram respiradores e, em seguida, passaram uma mangueira de um dos tanques para um grande balão meteorológico de cor creme. Enquanto Iseman segurava o balão fora do chão, Song abriu a válvula do tanque, liberando um fluxo constante de dióxido de enxofre.

Após alguns minutos, o balão continha quase 2,5 kg de dióxido de enxofre. Os homens então trocaram os tanques e continuaram a inflar o balão, dessa vez com hélio.

Quando o balão estava cheio, Iseman o fechou com elásticos e fita isolante e, em seguida, fixou um dispositivo GPS que rastrearia seus movimentos.

A equipe da Make Sunsets enche um balão meteorológico com dióxido de enxofre para ser lançado na Califórnia Foto: Ian C. Bates/The New York Times

A tecnologia é rudimentar e pouco mudou em relação aos primeiros esforços de Iseman para alterar a estratosfera.

Em abril de 2022, Iseman encomendou alguns balões meteorológicos pequenos e um pouco de enxofre amarelo em pó da Amazon. Ao tentar transformar o enxofre em gás acendendo-o em uma panela, ele começou a sufocar quando a fumaça queimou seus pulmões e parou.

Depois dessa tentativa fracassada, Iseman encontrou uma maneira de cobrir a panela e bombear o dióxido de enxofre para um balão. Em seguida, adicionou um pouco de hélio, prendeu-o com um zíper e soltou-o.

”Por mais maluco que pareça, essa foi provavelmente a primeira vez que alguém colocou intencionalmente dióxido de enxofre na estratosfera”, disse ele.

De volta à encosta, o balão foi totalmente inflado. Com Kling segurando a carga útil no alto, Iseman fez a contagem regressiva.

O balão saltou para longe, voando para o céu azul. O dióxido de enxofre dentro dele atenderia aos pedidos de 1.700 créditos de resfriamento, que a Make Sunsets havia vendido por um total de US$ 2.200. Cada crédito, segundo eles, compensa o aquecimento produzido por uma tonelada de emissões de dióxido de carbono durante um ano.

No entanto, não foram feitos experimentos para validar suas afirmações, nem qualquer análise detalhada sobre a possibilidade de essas pequenas implantações obterem um efeito de resfriamento.

”Não parece haver nenhuma transparência por trás de seus cálculos”, disse Michael Gerrard, fundador do Sabin Center for Climate Change Law da Universidade de Columbia, que estudou a geoengenharia.

Há um crescente mercado regulamentado para os chamados créditos de carbono, que empresas e indivíduos compram para compensar suas emissões. Mas não há padrões para os “créditos de resfriamento”, uma invenção da equipe da Make Sunsets.

Os cientistas afirmam que as quantidades de dióxido de enxofre que a Make Sunsets está liberando não têm essencialmente nenhum impacto. De acordo com os pesquisadores, muitas toneladas de dióxido de enxofre precisariam ser injetadas na estratosfera durante um período de tempo prolongado para ter um efeito perceptível sobre as temperaturas globais.

No entanto, a proposta da empresa é atraente para pelo menos algumas centenas de clientes pagantes, bem como para os capitalistas de risco que estão apoiando a Make Sunsets.

Quando Adam Draper, sócio da Boost VC, foi apresentado à Iseman no final de 2022, ficou impressionado e se tornou seu primeiro investidor. “Você pode pesquisar o quanto quiser, mas não saberá até tentar algo”, disse Draper.

Apesar das preocupações de muitos acadêmicos e da ausência de dados, Draper disse estar convencido de que os homens estão fazendo a diferença. “Há uma ciência real que respalda exatamente o que eles estão fazendo”, disse ele.

Depois de levantar sua rodada inicial de financiamento, Iseman convenceu Song a entrar na empresa. Os homens criaram uma loja on-line para vender créditos de resfriamento em novembro de 2022. Em poucas semanas, os primeiros pedidos começaram a chegar. Desde então, eles lançaram mais de 80 balões.

Jinnah se preocupa com o fato de que, ao agir por conta própria, sem verificação independente, a equipe da Make Sunsets está prejudicando todo o campo da geoengenharia solar. “Eles estão dificultando muito mais a vida das pessoas que estão fazendo pesquisas legítimas”, disse ela. “Eles estão sendo bastante irresponsáveis com a forma como estão implementando seu projeto.”

Ao prosseguir com uma tentativa em pequena escala de geoengenharia solar, Iseman disse que está expandindo o que é possível no futuro. “O fato de estarmos fazendo isso torna mais provável que outros o façam”, disse ele.

Uma hora depois de soltar o balão, a equipe da Make Sunsets acompanhou o balão por meio do dispositivo GPS. Ele havia ganhado altitude e estava se deslocando para o sul.

Quando atingiu uma altitude de 35 quilômetros, algumas horas depois, a pressão se tornou muito grande e o balão estourou, exatamente como deveria, dispersando uma pequena quantidade de dióxido de enxofre na estratosfera, com efeitos desconhecidos.

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times

