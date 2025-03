Curso de Gastronomia da Anhembi Morumbi reúne chefs de Metzi, A Baianeira e Fitó no Dia da Mulher

​A programação começa pela manhã, em uma roda de conversa na Universidade Anhembi Morumbi, que será mediada pela grande dama da gastronomia brasileira Rosa Moraes. Além de Luana, participam do talk, as chefs Mara Salles (Tordesilhas), Cafira Foz (Fitó), Manuelle Ferraz (A Baianeira), Rhaiza Zanetti (Tuju) e Beatriz Limoni (Shihoma), além das sommelières Cássia Campos e Daniela Bravin (Sede261). Aberto a alunos e interessados, o evento será realizado a partir das 12h, no campus Vila Olímpia. É necessária a inscrição prévia neste link .

À noite, o mesmo time se reúne no Metzi, em Pinheiros, na Zona Oeste, para preparar um menu degustação. O restaurante mexicano é rankeado na 27ª posição no Latin America 50 Best Restaurants 2024.

“Neste encontro, celebramos não apenas a força e o talento das mulheres na gastronomia, mas também a sororidade que nos impulsiona a abrir novos caminhos. Juntas, resgatamos histórias, inspiramos mudanças e reafirmamos que nosso lugar é onde quisermos – na cozinha, na liderança, na inovação e em cada espaço que transformamos com nossa paixão e dedicação”, diz Rosa Moraes, que é embaixadora dos cursos de gastronomia e hospitalidade da Ânima Educação.