Pintura de Raoul Dufy precisou passar por perícia antes de entrar no acervo do MAM-SP

A autenticação foi conduzida pelos peritos Gustavo Raul Perino (Givoa Art Consulting) e Anauene Dias Soares (Anauene Art Law & Expertise), em um processo que incluiu análises estilísticas, materiais e documentais. Foram considerados fatores como traços, inclinação e pressão da pincelada, característicos da produção de Dufy.

A pesquisa contou também com a historiadora francesa Mathilde Desvages, que realizou estudos em Paris e identificou a obra na versão física do catalogue raisonné da obra gráfica de Dufy, ausente na versão digital do catálogo. “Realizar um processo de peritagem em um museu brasileiro é um marco importante para a instituição e para o campo da museologia no país. Isso demonstra o compromisso do MAM com a pesquisa e a transparência na gestão de seu acervo, reforçando a importância da comprovação de autoria para a história da arte e para a segurança patrimonial”, afirma Cauê Alves, curador-chefe do MAM São Paulo.

Além disso, pesquisadores e especialistas na obra de Raoul Dufy na França, bem como restauradores de arte, também foram consultados.