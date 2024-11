Exposição do Castelo Rá-Tim-Bum é prorrogada em São Paulo

Em cartaz no Solar Fabio Prado (ex-Museu da Casa Brasileira), a mostra fica em cartaz até o dia 31 de janeiro de 2025, com horário de visitação de terças a sextas, das 12h às 20h, e aos domingos e feriados, das 10h às 20h. A exposição fecha nos dias 24 e 25 de dezembro e no dia 1º de janeiro.

Em outubro, um incêndio de grandes proporções consumiu a fachada do museu nas vésperas da abertura da exposição. O incidente, no entanto, não atingiu o interior do Solar Fabio Prado, mas adiou a abertura da mostra.