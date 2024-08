Um parque em Brotas celebra o legado dos irmãos Campana

Com oito pavilhões verdes – dos 12 planejados, com a construção dos últimos quatro prevista para os próximos anos – o Parque Campana se destaca não apenas pela sua arquitetura inovadora, mas também pela sua integração com o ambiente natural. Os pavilhões foram projetados para serem sustentáveis e funcionais, refletindo o compromisso dos irmãos Campana com a preservação ambiental. O parque, que, quando concluído, abrigará oficinas de manualidades e exposições com peças do acervo de mais de 5 mil obras dos irmãos, é pensado para existir em harmonia com a natureza.

Os pavilhões surgem no espaço como obras de design nascidas do rico universo construído pelo Estúdio Campana nas últimas quatro décadas e convidam a experiências de contemplação, aprendizado e conexão com a natureza. Mais do que isso, trazem em sua materialidade elementos que agregam importantes funções às impressionantes formas. O Pavilhão do Conhecimento, por exemplo, é coberto por uma parede viva de plantas nativas, que beneficiam o bioma regional. Já o Pavilhão de Exposições foi construído com cobertura verde, que oferece isolamento térmico e um visual vibrante. Ao mix são destacáveis também a volumetria de proposta gráfica da Catedral de Bambu, o caráter imersivo do Pavilhão dos Aromas e o espaço que destaca a Piaçava – a textura da fibra natural faz parte do arsenal de referências estéticas icônicas do duo e que, dessa forma, ganha destaque também no parque.