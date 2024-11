Academia confirma ‘Ainda Estou Aqui’ como elegível ao Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou a lista com as produções aptas para a seleção final de indicados ao prêmio. Segundo a revista especializada Variety, no total, são 31 longas-metragens de animação, 169 documentários e 85 longas-metragens internacionais, incluindo o novo filme de Walter Salles.

A pré-lista com 15 filmes escolhidos para disputar as cinco vagas na categoria será anunciada em 17 de dezembro. A relação oficial de indicados sai em 17 de janeiro. A cerimônia ocorre em 2 de março.