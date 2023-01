Análise: Pela primeira vez, estou otimista sobre a importância das mulheres no cinema

THE NEW YORK TIMES - Em um bom ano de cinema - e o que quer que você tenha ouvido, 2022 foi um desses anos - acho uma agonia compilar uma lista dos 10 melhores. Existem muitos filmes bons e excelentes, muitos títulos que quero celebrar. Ser dominado por uma abundância de excelência é um prazer, algo que muitas vezes sinto em festivais de cinema. E ultimamente, seja em casa ou em um festival, fico impressionada com o quanto dessa abundância vem de mulheres na tela e atrás das câmeras.





Leia também Oscar 2023: Academia vai rever processo de indicação após surpresa de Andrea Riseborough como atriz

Estamos experimentando uma mudança radical com as mulheres e os filmes, uma mudança nos números, mas também na consciência Manohla Dargis





Estamos experimentando uma mudança radical com as mulheres e os filmes, uma mudança nos números, mas também na consciência. Filmes dirigidos por mulheres, de cineastas mulheres ou não, estreiam semanalmente e são recebidos como algo natural, e não como aberrações; alguns dominam as bilheterias e um punhado está animando a temporada de premiações. Apesar dos preconceitos e barreiras contínuas, as mulheres agora dirigem filmes com uma variedade de orçamentos, temas e elencos. Tornou meu trabalho como uma crítica mais emocionante.





Cena de Entre Mulheres, filme de Sarah Polley Foto: Michael Gibson/Orion Pictures





É, aprendi há muito tempo, era desmoralizante e alienante assistir filme após filme em que mulheres assistem homens conquistando mundos. E, sim, os homens continuam a dominar o cinema americano. As associações de produtores e diretores falharam em nomear uma única cineasta para seus últimos prêmios, e na terça-feira o Oscar seguiu o exemplo, embora Entre Mulheres, de Sarah Polley, tenha sido uma surpresa ao ser indicado para melhor filme. Todas as 20 maiores bilheterias nos EUA do ano passado foram dirigidas por homens, um desequilíbrio de gênero que tem sido a norma há muito tempo, apesar de exceções como Mulher Maravilha. No entanto, o que me impressionou em 2022 foi o número de filmes encabeçados e dirigidos por mulheres que causaram impacto, cultural e economicamente.









As mulheres pareciam estar lutando pela representação em todos os tipos de filmes no ano passado, seja Michelle Yeoh arrasando em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Keke Palmer fugindo com Não! Não Olhe! ou o metaforicamente rico exército de mulheres guerreiras liderando o ataque em Pantera Negra: Wakanda para Sempre. Havia mais lutadoras no drama de aventura de Gina Prince-Bythewood, A Mulher Rei, que estreou em primeiro lugar em setembro. No fim de semana seguinte, os espectadores poderiam assistir a Não se Preocupe, Querida, o surto divisivo de Olivia Wilde sobre uma mulher se libertando da feminilidade brutalmente reacionária. Ele também estreou em primeiro lugar; no fim de semana seguinte, foi suplantado por Sorria, um filme de terror sobre uma mulher enfrentando um demônio.





Continua após a publicidade





Eu não conseguia me lembrar quando (ou se) três filmes comandados por mulheres lideraram as bilheterias consecutivamente, então, depois que Sorria estreou, perguntei a Tom Brueggemann, que rastreia a bilheteria do IndieWire. Ele estabeleceu que a última vez havia sido em 2009 com o lançamento de A Saga Crepúsculo: Lua Nova, Um Sonho Possível e A Princesa e o Sapo, que apresenta a primeira princesa negra da Disney. “Sapo” à parte, esses filmes não são especialmente memoráveis, e suas histórias são um tanto surradas. No entanto, em conjunto, sua popularidade sugere que algo significativo começou a mudar no mundo do cinema, mesmo que apenas cerca de um terço dos personagens falantes no Top 100 de filmes populares sejam mulheres, de acordo com um estudo.









Algo mais aconteceu em 2009: o filme de guerra de Kathryn Bigelow, Guerra ao Terror estreou com críticas extáticas e bilheteria decente, e logo estava em marcha rumo ao Oscar. Essas campanhas são trabalhosas, mas essa valeu a pena quando, em março de 2010, Bigelow se tornou a primeira mulher a ganhar o prêmio de melhor direção. No final da noite, ela ganhou um segundo Oscar quando o filme ganhou o de melhor filme, triunfos gêmeos que levaram muitos de nós, assistindo em casa, a vibrar aos pulos. Eu odeio o Oscar quando não os amo, mas naquela noite eu desmaiei. Certamente, pensei, isso mudaria tudo para as mulheres na indústria, forçando a abertura de portas e talões de cheques. Não aconteceu exatamente assim - não percebi que a mudança já havia começado a se infiltrar.

Continua após a publicidade