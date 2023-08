‘Barbie’: Saiba quanto Margot Robbie irá receber por papel em filme

Barbie se tornou um dos maiores blockbusters de todos os tempos e causou uma verdadeira explosão nas bilheterias mundiais. Após o sucesso estrondoso do filme, Margot Robbie, atriz que interpretou a protagonista do longa, deve receber US$ 50 milhões – ou R$ 249,4 milhões, conforme a cotação atual – pelo papel.

A informação foi revelada pela Variety, que disse ter consultado três fontes com conhecimento dos ganhos da artista, nesta segunda-feira, 14. O valor se refere ao salário de Margot somado aos bônus que ela receberá pelos resultados de Barbie. Greta Gerwig, a diretora, também ganhará bônus pelos mesmos motivos.

Margot Robbie irá receber R$ 249 milhões por papel em 'Barbie', segundo revista. Foto: Michael Tran / AFP

O longa já arrecadou US$ 1,18 bilhões, ou R$ 5,8 bilhões, mundialmente e se tornou a maior bilheteria de um filme dirigido por uma mulher nos Estados Unidos, desbancando Frozen II. Conforme a Variety, Barbie também é a segunda maior estreia da Warner Bros, ficando atrás apenas de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2.

A revista também lembrou que Margot esteve envolvida diretamente na produção do filme com a produtora LuckyChap Entertainment. Ela fundou a empresa em 2014 ao lado do marido, Tom Ackerley, e dos amigos Josey McNamara e Sophia Kerr para contar histórias de mulheres nas telas e apoiar mulheres criadoras.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais