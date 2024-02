Christopher Nolan ganha prêmio do Sindicato de Diretores por ‘Oppenheimer’; veja lista de vencedores

THE NEW YORK TIMES – A premiação do Sindicato dos Diretores da América, também conhecido como DGA, entregou na noite de sábado, 10 de fevereiro, o prêmio de melhor longa-metragem para Christopher Nolan por seu sucesso Oppenheimer, estrelando Cillian Murphy como o físico que ajudou no projeto da bomba atômica. Esse é o prêmio mais recente que Nolan ganhou, logo depois de ter conquistado o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards mês passado.

“A ideia de que meus colegas [de profissão] pensaram que eu mereço isso significa tudo para mim”, disse Nolan, 53 anos, em seu discurso na premiação.

Christopher Nolan na premiação DGA com o prêmio de melhor longa-metragem Foto: Reprodução / dga.org

Mesmo esta sendo a primeira vitória de Nolan na premiação, ele é um favorito do sindicato e recebeu outras quatro indicações, desde 2001, com Memento. Neste ano, ele foi indicado junto de Greta Gerwig (Barbie), Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas), Alexander Payne (Os Rejeitados) e Martin Scorsese (Assassinos da Lua das Flores), cuja indicação — a 11ª do Sindicato — tornou-o o segundo diretor mais indicado, depois de Steven Spielberg. Nolan é conhecido por ser o favorito para o Oscar de melhor diretor, o que só se confirma por sua vitória, visto que os vencedores do DGA têm levado o Oscar para casa em 18 das últimas 20 premiações.

Durante o Oscar no próximo mês, ele concorrerá mais uma vez contra Scorsese e Lanthimos. No entanto, os votantes do Oscars trocaram Greta Gerwig e Payne por Justine Triet (Anatomia de Uma Queda) e Jonathan Glazer (Zona de Interesse).

Judd Apatow, que apresentou o DGA neste ano, fez alusão à “não-indicação” de Gerwig em piada sobre como as coisas poderiam estar piores: “Eu nunca fui mencionada em um artigo sobre pessoas que foram esnobadas!”

O prêmio do DGA para melhor primeiro longa-metragem foi para Celine Song pelo drama romântico Vidas Passadas, que também foi indicado como melhor filme no Oscar. Esse prêmio tem ido para diretoras mulheres por três anos seguidos, um recorde no Sindicato, com Song seguindo os passos de Charlotte Wells (Aftersun) e Maggie Gyllhenhaal (A Filha Perdida).

A melhor maneira de honrar esse incrível reconhecimento por meu primeiro filme é prometendo que continuarei dirigindo filmes da melhor maneira possível por quanto tempo for possível”, disse Song. “Eu continuarei seguindo em frente. Muito obrigada!”

Abaixo está a lista dos ganhadores das principais categorias:

Filme

Longa-metragem

Christopher Nolan, Oppenheimer

Primeiro Longa-metragem

Celine Song, Vidas Passadas

Documentário

Mstyslav Chernov, 20 Dias em Mariupol

Televisão

Série de Drama

The Last of Us, Peter Hoar (pelo episódio Por muito, muito tempo)

Série de Comédia

The Bear, Christopher Storer (pelo episódio Peixes)

Minissérie ou Série para Televisão

Uma questão de Química, Sarah Adina Smith (pelo episódio Ele e Ela)