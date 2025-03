Com ou sem Oscar, elenco já comemora sucesso de ‘Ainda Estou Aqui’: ‘É um filme eterno’

ENVIADA ESPECIAL A LOS ANGELES - Faltava menos de 24 horas para o Oscar quando o Estadão teve a oportunidade de conversar rapidamente com parte do elenco de Ainda Estou Aqui, que veio à cidade californiana para acompanhar a premiação do cinema. E, de forma unânime, todos disseram ter muito a celebrar, mesmo que o filme não saia premiado neste domingo, 2.

PUBLICIDADE “A gente tem muito orgulho dele, ganhando ou não ganhando”, disse Selton Mello, que estará no Dolby Theatre para acompanhar a cerimônia. “Com esse poder emocional que ele traz, é um filme eterno”, afirmou o ator, intérprete do ex-deputado Rubens Paiva. “Então ele continuará fazendo história, porque ele vai continuar lembrando o que precisa ser lembrado, ele vai continuar emocionando, no mundo inteiro.”

Cena do filme 'Ainda Estou Aqui', com Fernanda Torres e Selton Mello Foto: Sony Pictures/Divulgação

Valentina Herszage, que dá vida a Vera (ou Veroca), filha mais velha de Rubens e Eunice (Fernanda Torres), contou ser “difícil de traduzir” em palavras a sensação de ser parte do longa e deste momento de sua trajetória. “É uma coisa tão grandiosa mesmo, acho que eu ainda estou aos poucos percebendo onde esse filme chegou, sabe? Ter o privilégio de poder contar essa história, de poder interpretar a Vera… eu nem sei traduzir.”

Luiza Kosovski, a Eliana, definiu como “indescritível” a sensação de ter o filme como representante do Brasil ao Oscar, mas ressaltou a relação que Ainda Estou Aqui conseguiu construir com o público de casa. “É o filme que a gente fez com tanto cuidado e os brasileiros abraçaram dessa maneira. Acho que para mim é a parte mais tocante, mais especial de todas.”

“Indescritível” também foi a palavra escolhida por Pri Helena, que vive a empregada Zezé na trama, para falar sobre o momento. “Passa um filme na cabeça de toda uma história até chegar aqui e fazer parte disso assim, como uma integrante desse filme, desse elenco maravilhoso assim”, disse ela. “A gente vai comemorar de qualquer jeito, porque eu acho que a gente já ganhou, né? Só a gente tá aqui com o filme falado em português, o filme brasileiro indicado filme do mundo, isso já é uma vitória”.

A opinião é compartilhada por Maria Carlota Bruno, produtora do longa. “A indicação, acho que ela já é por si só uma premiação. Eu acho que a gente tem que celebrar, celebrar o cinema brasileiro, celebrar a nossa cultura (...) Quando você leva o filme a ser visto cada vez mais por um público maior, eu acho que isso amplia a nossa capacidade de olhar o outro, e isso é muito muito importante.”

E as comemorações?

O elenco e a equipe de Ainda Estou Aqui já têm planos para o Oscar. As comemorações começaram já no sábado, com um encontro. E o mesmo acontecerá no domingo. Valentina, Pri e Luiza não vão à cerimônia, mas pretendem assistir ao Oscar juntas e, depois, irão encontrar o restante da delegação brasileira para comemorar.

“O nosso objetivo de vir era de estar próximo, da gente estar junto, celebrando”, disse Valentina. “É um filme feito com muito, muito carinho, com muita dedicação, então a gente quer muito aproveitar esse momento.”