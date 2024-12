Como a CCXP se tornou o maior evento de cultura pop do mundo?

A CCXP chegou à sua 11ª edição, que vai até este domingo, 8, já consolidada como o maior evento de cultura pop do mundo em termos de público. Em 2023, quando comemorou dez anos, ela reuniu 287 mil pessoas ao longo de cinco dias, que contaram com a presença de astros como Zendaya, Timothée Chalamet e Jason Momoa.

Para se ter uma ideia, a San Diego Comic-Con, a mais tradicional das convenções do tipo, reuniu cerca de 135 mil frequentadores ao longo de cinco dias em julho deste ano, quando foi palco de um dos maiores anúncios do ano: o de que Robert Downey Jr. voltaria ao Universo Cinematográfico Marvel – não mais como o Homem de Ferro, mas como o vilão Victor Von Doom, o Doutor Destino.

Para CEO da CCXP, publico de cultura pop está mais aberto às pautas de diversidade Foto: CCXP/Divulgação

PUBLICIDADE Há, claro, questões físicas que explicam a diferença: o evento internacional ocupa 42 mil metros quadrados do Centro de Convenções de San Diego, enquanto o seu “primo” brasileiro ocupa cerca de 115 mil metros quadrados do SP Expo, em São Paulo. Mesmo assim, não deixam de ser números impressionantes para um festival nacional que começou em 2014, quando recebeu 97 mil pessoas e teve um espaço de 45 mil metros quadrados. Foi um resultado mais tímido se comparado aos números de anos recentes, mas muito positivo para um evento estreante. O evento foi abraçado pelo público, que até então tinha poucos espaços físicos para compartilhar as paixões ligadas ao universo nerd e geek e pouquíssimas oportunidades para ver seus ídolos de perto, uma vez que o Brasil não costumava ser prioridade dos estúdios para sediar grandes lançamentos.

A primeira edição estreou com a presença de dois grandes players do audiovisual: a Warner Bros., que desde então é figurinha constante no evento, e a Netflix – que optou por ficar de fora neste ano. De 2014 para cá, porém, praticamente todos grandes estúdios e plataformas do mercado investiram na CCXP, como Prime Video, HBO (e seu streaming Max) e Disney, além de marcas nacionais como Globo e SBT.

A CCXP provou ser uma janela interessante para os estúdios no fim de ano, que podiam divulgar novidades para dezembro e para o ano seguinte em um período que tipicamente tem poucas convenções do tipo. E com um diferencial importante: o aceno aos fãs brasileiros, que não só são ávidos consumidores de cultura pop, como também são reconhecidos pelo intenso engajamento, ao vivo e nas redes sociais.

Gal Gadot foi ovacionada pelo público durante sua passagem pela CCXP em 2019. Ela veio ao Brasil divulgar o longa 'Mulher Maravilha 1984'. Foto: Vans Bumbeers

Não à toa, o evento foi palco para o lançamento do primeiro trailer de Mulher Maravilha 2, com a presença da protagonista Gal Gadot, e recebeu ao longo dos anos astros como Margot Robbie, Sandra Bullock, Will Smith e Pedro Pascal. Todos, vale notar, acolhidos com muito entusiasmo e gritos por parte do público.

Os estúdios – assim como outros expositores do evento – também aproveitaram para entreter os fãs com atividades em seus estandes, que se tornaram cada vez maiores com o passar dos anos (só o da Globo na edição 2024, por exemplo, tem mais de mil metros quadrados). Os espaços frequentemente investem em reprodução de cenários e experiências imersivas que colocam o espectador dentro de sua série ou filme favorito, com direito a brindes – tudo muito compartilhável nas redes sociais, claro. Para o público, é uma vantagem em relação ao famoso evento San Diego. Por lá, as atrações no chamado “chão da feira” são muito mais modestas – isso quando existem.

A “fórmula” da CCXP, ao fim, provou ser tão valiosa que alguns estúdios resolveram fazer eventos próprios no Brasil. Começou com a Netflix, que promoveu aqui seu TUDUM pela primeira vez em 2020 e depois repetiu a dose em 2023, quando trouxe para cá nomes como os de Gadot e de Chris Hemsworth. No último novembro, foi a vez da Disney trazer para cá uma edição especial da sua D23, convenção bianual que acontece em Anaheim, na Califórnia.

E o que significa o nome CCXP?

Quando o evento surgiu, lá em 2014, ele era chamado oficialmente de Comic Con Experience, daí a origem da sigla. Há alguns anos, porém, o festival passou por um reposicionamento de marca e optou por seguir apenas com o CCXP.

