Daniel Craig viverá um gay no próximo filme do diretor de ‘Me Chame pelo Seu Nome’

Ansa - O cineasta italiano Luca Guadagnino está trabalhando para criar uma adaptação de Queer, clássico LGBTQ+ do romancista norte-americano William S. Burroughs, que deve ser estrelado pelo ator Daniel Craig, famoso por interpretar o agente secreto James Bond, na saga 007.

A informação foi divulgada pelo site Deadline em meio à crescente especulação sobre quem substituirá o ator britânico como o icônico espião fictício.

Luca Guadagnino com o prêmio de melhor diretor no Festival de 2022

A expectativa é de que Craig assuma o papel do protagonista William Lee, que conta sua vida na Cidade do México entre estudantes universitários americanos expatriados e proprietários de bares sobrevivendo com empregos de meio período.

De acordo com a publicação, citando a descrição do livro, “Lee é autoconsciente, inseguro e motivado a perseguir um jovem chamado Allerton, um ex-oficial da Marinha dos EUA que se torna seu amigo e amante. O personagem é baseado em Adelbert Lewis Marker (1930-1998).

Diretor de Me Chame pelo Seu Nome e Um Mergulho no Passado, Guadagnino, cujo filme Até os Ossos, com Timothée Chalamet e Taylor Russell, é cotado para disputar o Oscar, está arrecadando fundos para fazer a adaptação de Queer, escrito entre 1951 e 1953 e publicado em 1985, segundo o Deadline.

Até o momento, não há previsão de estreia, mas o cineasta italiano planeja produzir o filme paralelamente à biografia de Audrey Hepburn.