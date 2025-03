Dublagem: Uso de inteligência artificial pelo Prime Video reacende debate; especialistas analisam

Assinantes do Prime Video que apertaram o play no filme espanhol O Silêncio de Marcos Tremmer no fim de fevereiro ficaram em choque quando perceberam que a dublagem em português não parecia feita por humanos. As vozes com pouca emoção e desconexas das expressões dos atores causaram estranhamento. Nas redes sociais, muitos apontaram que o diagnóstico era um só: o uso de inteligência artificial generativa para criar a versão brasileira. Mas este era só o começo. Dias depois, a Amazon anunciou globalmente que adotaria IA para auxiliar na dublagem de alguns conteúdos internacionais da plataforma.

Programa da Amazon de dublagem assistida por IA ainda está em fase de testes e não foi implementado no Brasil Foto: Amazon Prime Video/Divulgação

A medida vem quase um ano e meio após o fim da greve de atores de Hollywood, que durou 118 dias e tinha o uso de inteligência artificial como um dos principais pontos de conflito entre os grevistas e os estúdios. A nova proposta, segundo o Prime Video, é fazer com que o conteúdo internacional seja "mais acessível aos espectadores de todo o mundo". Mas como isso funciona na prática? A princípio, 12 séries e filmes que até então não tinham versão dublada farão parte do programa piloto, com opções de áudio em inglês e espanhol latino-americano. Os três títulos citados como exemplo no comunicado à imprensa, El Cid: A Lenda, Mi Mamá Lora e Long Lost, não constavam no catálogo brasileiro até o fechamento desta reportagem. A opção de áudio em português de O Silêncio de Marcos Tremmer também não está mais disponível. Por enquanto, dublagens com IA em outras línguas — incluindo o português — não estão nos planos.

Para Raf Soltanovich, vice-presidente de tecnologia do Prime Video e Amazon MGM Studios, a ideia é democratizar. “No Prime Video, acreditamos em melhorar a experiência dos clientes com inovação prática e útil de IA”, declarou, em comunicado enviado à imprensa. “A dublagem assistida por IA está disponível apenas em títulos que não têm suporte de dublagem, e estamos ansiosos para explorar uma nova forma de tornar as séries e filmes mais acessíveis e agradáveis.”

Mas a novidade levanta questões éticas, sobretudo em um contexto em que o uso das IAs ainda é discutido globalmente, tanto no campo artístico quanto no legislativo. Enquanto sindicatos da indústria criativa tentam encontrar formas de lidar com a popularização inevitável da tecnologia, profissionais da voz temem o desaparecimento completo de seus empregos.

“Se você parar para pensar, o que mais nos identifica como brasileiros é a língua. Se você tem um produto que está em uma língua diferente da nossa, conseguimos trazer a brasilidade para ele por meio de coloquialismos ou de atribuições de época, se for o caso”, explica ao Estadão o dublador Fábio Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Dubladores, a DUBLAR, e um dos fundadores do movimento Dublagem Viva. “A dublagem cria uma identificação, principalmente no momento mais pueril da nossa vida, que é única. Se você tem uma localização em português brasileiro, isso demonstra, por parte de quem comercializa aquele produto no Brasil, um respeito e uma reverência à nossa identidade.”

Cena do filme 'O Silêncio de Marcos Tremmer'; opção de áudio em português foi removida do Prime Video Foto: Programa Ibermedia/Divulgação

Apesar de os filmes dublados com IA serem uma realidade nova no mercado, as preocupações dos profissionais de voz vêm crescendo há alguns anos. No mesmo mês em que a paralisação de atores de Hollywood chegou ao fim, em novembro de 2023, a United Voice Artists, aliança global de organizações e sindicatos de dubladores, lançou um abaixo-assinado pedindo a regulamentação da inteligência artificial, de modo a proteger os profissionais da voz.

No Brasil, a Dublagem Viva também lançou um manifesto pedindo urgência na tramitação de projetos de lei que visam a regulamentação da inteligência artificial e do streaming. Segundo o texto, sem um estatuto que regularize a IA, toda a cadeia produtiva da dublagem é afetada – não apenas atores, mas também profissionais que vão desde técnicos de captação e mixagem a tradutores, produtores e equipes administrativas.

“A relação entre arte, criatividade e tecnologia é um tema complexo, pois o avanço da IA traz tanto desafios quanto oportunidades. No mundo artístico, a tecnologia pode parecer uma ameaça, mas também abre portas para que mais pessoas, mesmo sem habilidades técnicas específicas, possam expressar sua criatividade. Com a evolução contínua dos modelos de inteligência, muitas pessoas agora têm acesso a ferramentas poderosas para criar pinturas, desenhos, música e outros tipos de arte, mesmo sem formação técnica”, contrapõe Lucas Neves, gestor de iniciativas estratégicas de IA da ília, empresa ligada à Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação).

Setor quer que IA seja ferramenta, e não substituição

Mesmo indo contra a dublagem com IA, a classe não quer guerra contra a tecnologia. "Lutar contra a inteligência artificial, ou a favor de uma proibição, é infantil e bobo", salienta Azevedo, que é dublador de personagens como o Doutor Estranho, da Marvel, e Theon Greyjoy, de Game of Thrones. "Não tem como lutar contra uma evolução. O que você pode fazer é regulamentá-la para que ela sirva como ferramenta para apuro, para melhoria e crescimento dentro daquele setor." Fábio dá exemplos de como a inteligência artificial pode ser usada para auxiliar a tradução e a dublagem. "Todas as línguas têm suas peculiaridades. De repente, em português do Brasil, falar 'eu te amo' são três palavras. Mas, em japonês, podem ser seis. Uma ferramenta poderia ajudar, em uma etapa primária, o tradutor a escolher um termo que soe mais natural e não esvazie o discurso. A grande dificuldade da tradução e adaptação para a linguagem é o respeito à dramaturgia que está no texto. Às vezes, você precisa eliminar uma informação importante para o texto caber naquela boca." No entanto, ele reforça que a ideia é agregar, e não substituir: "A inteligência artificial poderia ajudar nisso, ou quando o diretor de dublagem está fazendo a adaptação, ou até mesmo com ajustes microscópicos depois de gravado. Mas tudo isso sempre como ferramenta. Quando você substitui o artista por uma ferramenta, você acaba eliminando o único ponto que transforma esse produto em um elemento artístico."

Regulamentação é caminho, mas não é solução milagrosa

Atualmente, o Brasil não tem uma regulamentação específica para a IA, mas há um projeto em tramitação, o PL 2338/2023, que pode mudar o cenário. O texto já foi aprovado pelo Senado, mas ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados e pela presidência antes de se tornar lei.

Em alta Cultura Simply Red exibe seu pop magistral para 40 mil pessoas em São Paulo Que tal viver com amigos depois dos 50? Projeto ganha força pelo mundo Dona Florinda, do seriado ‘Chaves’, vem ao Brasil para encontro com fãs “Os desafios regulatórios giram em torno do equilíbrio entre inovação e proteção de direitos”, esclarece Neves. “O debate inclui a definição de sistemas de alto risco, a responsabilização das big techs e a criação de um órgão regulador. A tramitação está avançando lentamente devido a divergências entre governo, setor privado e sociedade civil, além do impacto da IA em áreas como cultura e redes sociais.” Quanto à dublagem, Azevedo afirma que o projeto de lei é importante, mas não é tudo. “Minimamente, o PL atende as demandas. Em paralelo, temos conversas com inúmeros deputados, senadores e autoridades em todas as esferas públicas para a criação de ferramentas de proteção e de cerceamento de usos sem regulamentação da inteligência artificial. Sem a proteção de direitos autorais, as ferramentas de inteligência artificial serão alimentadas com essas obras, e os detentores serão substituídos”, alerta. No cenário global, há países em que as regras já estão um pouco mais avançadas, mas o clima geral ainda é o de entendimento dessa dinâmica. “A União Europeia já implementou o AI Act, com regras proporcionais ao nível de risco dos sistemas”, explica Neves. “Nos Estados Unidos, ainda não existe uma legislação federal específica, mas propostas como o NO FAKES Act, voltado para direitos de voz e imagem, estão em discussão. O Brasil segue essa tendência, mas enfrenta desafios políticos e burocráticos.”

Bia Ambrogi, presidente da Apro+Som (Associação Brasileira de Produtoras de Som) e CEO da produtora InnSaei TV, explica que são os direitos autorais o eixo central da discussão.

“Como todo produto, a IA precisa de uma matéria prima, que no caso é a mineração de dados. São artigos em texto, imagens criadas por humanos, letras, músicas, composições. A partir disso tudo, a IA compila os dados para criar outro produto”, detalha. “O que a gente coloca como fator importante é que a IA é inerente a uma condição humana. Como regulação, defendemos que essa mineração seja feita apenas com obras cujos autores tenham autorizado, e que ela seja remunerada. O que está em jogo aqui é a fragilização dos direitos autorais.”

Embora a medida cause alarde, a Amazon salienta que o novo programa piloto funciona de forma híbrida, e emprega profissionais de localização – ou seja, pessoas que convertem os textos de um idioma a outro, adaptando expressões para que sejam compreensíveis ao público local – que trabalham na tradução dos conteúdos para garantir um controle de qualidade.

“Muito dinheiro foi gasto para poder desenvolver essas ferramentas e, agora, eles estão buscando toda e qualquer possibilidade de comercializá-las”, rebate Azevedo. “A informação que a gente tem é que o custo para dublar o filme com IA não é astronomicamente mais barato do que o custo de realização pagando um estúdio decente em qualquer um dos eixos. No fim, o consumidor recebe um produto como este e, na mesma semana, recebe a notificação de que a assinatura vai aumentar. Mas não era para economizar com a dublagem? Então, pode economizar também na minha mensalidade.”

Mesmo que ainda não haja uma certeza quanto ao uso das IAs na indústria criativa, muitos entendem que a insegurança faz parte do processo. Ambrogi diz que o desafio de determinar os limites da IA generativa não é muito diferente do que já vimos com a democratização da internet.

“É normal que a tecnologia acabe avançando um pouco mais rápido que a regulação, porque a gente só começa a entender os desdobramentos da evolução na prática. Com a internet foi isso. Antes, a gente falava que era ‘terra de ninguém’ e, com o marco regulatório, fomos organizando. Faço esse paralelo porque muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, mas só estamos diante de outra tecnologia e outro desafio, que é a regulação da IA.”

Bia, que faz parte de uma das 40 associações que defendem a aprovação do PL 2338, reforça também que o caminho ainda é longo. “A nossa defesa, dessas 40 associações que representei em Brasília, era pela manutenção dos direitos autorais. Outras questões foram flexibilizadas, mas conseguimos manter que os autores possam se negar a deixar suas obras serem usadas como treinamento de IA. Ainda precisaremos definir como isso vai ser revertido em royalties, em retorno financeiro. É preciso ter um mecanismo refinado para fazer essa conta, mas é possível.”

Procurada pela reportagem, a Amazon não se manifestou. O espaço segue aberto.