Emma Stone no papel de John Lennon? Sean Lennon fala sobre cinebiografia do pai

Que Emma Stone é uma das queridinhas de Hollywood, não é novidade. A atriz, que venceu o Oscar de Melhor Atriz no último domingo, 10, pode conquistar agora o mundo da música: durante o tapete vermelho da premiação, Sean Lennon, filho de John Lennon e Yoko Ono, disse que gostaria de ver Stone no papel do pai no cinema.

“Espero que Emma Stone considere, porque ela fez um ótimo trabalho em Pobres Criaturas. Acho que se você alcança esse patamar como ator, o próximo passo óbvio é realmente investir e ser John Lennon”, brincou Sean.

Filho de John Lennon elogia Emma Stone em 'Pobres Criaturas' e brinca que gostaria que ela interpretasse o pai no cinema Foto: Divulgação/Apple TV+ e Searchlight Pictures

PUBLICIDADE Na entrevista, o músico ponderou sobre a dificuldade de escolher o elenco de um filme sobre alguém tão famoso quanto seu pai, mas diz estar animado. Conforme anunciado em fevereiro, o cineasta Sam Mendes (diretor de Beleza Americana, 007: Skyfall e 1917) está produzindo filmes sobre cada um dos integrantes dos Beatles. Serão quatro cinebiografias ao todo, que vão se conectar pelas mesmas histórias, sob o ponto de vista de cada integrante, até a derradeira separação, em 1970. “Esse é o mínimo de filmes que você precisa para cobrir a história épica dos Beatles”, comentou Lennon.

Os novos filmes, focados individualmente em Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, têm previsão de estreia para 2027.

Sean Lennon estava presente no Oscar por ter produzido War Is Over!, vencedor de melhor curta de animação, que foi inspirado na música escrita por seus pais. “É realmente surreal porque fizemos o filme apenas tentando honrar e homenagear meus pais e a música que eles escreveram. Nunca pensamos que acabaríamos sendo indicados e que estaríamos aqui”, disse o músico. Confira o trailer do curta: