“Eu não conhecia minha própria juventude”, diz Annie Ernaux sobre seu filme ‘Os Anos do Super-8′

O filme Os Anos do Super-8 ganhou uma inesperada relevância dentro da programação da 46ª Mostra Internacional de Cinema São Paulo, que começa no dia 20. Trata-se de um documentário assinado pela escritora francesa Annie Ernaux, anunciada como ganhadora do prêmio Nobel de Literatura nesta quinta, 6.

O longa, que estreou na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes em maio deste ano, ainda não tem data de exibição na Mostra e também é assinado pelo filho da autora, David Ernaux-Briot.

A autora francesa Annie Ernaux, ganhadora do Nobel de Literatura. Foto: Francesca Mantovani-editions Gallimard / Reuters

“Revisando nossos filmes super oito realizados entre 1972 e 1981, ocorreu-me que estes constituíam não apenas um arquivo familiar, mas também um testemunho dos hobbies, estilo de vida e aspirações de uma classe social, na década seguinte a 1968. Essas imagens silenciosas, eu quis integrá-las em uma trama que cruzasse o íntimo, o social e a história, para tornar sensível o gosto e a cor destes anos”, disse Annie, no material de divulgação do longa. Veja a entrevista que Annie e David concederam à organização de Cannes sobre o filme.

O material de Os Anos do Super-8 Anos é extremamente rico: por que não pensou em realizar esse filme antes, e o que finalmente a convenceu?

Annie Ernaux - Esse material, a princípio, nos parecia apenas para uso familiar. Após a separação do meu marido, no início dos anos 1980, deixamos dormir esses filmes que mostravam uma parte da nossa história onde moramos todos juntos, meu marido, nossos dois filhos e eu.

David Ernaux-Briot - Eu queria ver esses filmes novamente quando meu primeiro filho expressou o desejo de ver seu avô, Philippe Ernaux.

Annie - É preciso dizer também que montar a projeção de filmes em Super 8 nos pareceu, com a evolução tecnológica, cada vez mais pesada, para instalar o projetor, a tela, etc. Essas imagens representavam nosso passado, mas também o da tecnologia.

Cena do documentário Os Anos do Super-8, da escritora Annie Erneaux

David - Mostrei essas imagens para meus filhos por volta de 2016. Ao mesmo tempo, filmava a tela de projeção com câmera digital e gravei os comentários da família: os da minha mãe, do meu irmão, dos filhos. Meu objetivo era construir uma memória familiar, uma forma de transmitir as palavras da avó aos meus filhos. Um pouco mais tarde, enquanto assistia novamente a esses filmes digitais, pensei que poderia ter um interesse para todos: vimos a época nas decorações, nas roupas, nos ideais também nas viagens ao Chile ou Albânia.

Annie - Eu não pensei sobre isso em tudo. Aconteceu-me, em raras ocasiões, mostrar às pessoas mais próximas um ou dois rolos onde apareci com as crianças, nunca os filmes das nossas viagens, pois eu achava que ninguém estava interessado, como é comum nesses casos.

Como vocês se sentiram ao revê-los recentemente?

Annie - Primeiro a agudeza da passagem do tempo. Eu era aquela jovem que não conhecia a própria juventude. As crianças nos filmes de hoje são homens. Muitos parentes desapareceram, minha mãe, meus sogros, minha cunhada Dominique. E meu marido, o cineasta. O outro sentimento, a certeza de que essas imagens contêm um período importante da minha vida, quando estava começando a escrever, prestes a publicar meu primeiro livro e o processo inevitável separação do meu casamento.

David - Não experimentei nenhum sentimento particular, exceto o de uma familiaridade muito grande. Conheço essas imagens desde sempre, eu as carrego na memória há muito tempo. A emoção veio estranhamente durante a edição, quando demoramos para organizar os planos, colocar música, buscar sentimentos. Ao se afastar de mim mesmo, tratando esses filmes como um assunto externo, então me emocionei.