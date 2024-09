Fernanda Torres aparece de mãos dadas com Tilda Swinton pós-Veneza; veja foto

A atriz Fernanda Torres compartilhou um encontro especial nesta segunda-feira, 9. A artista apareceu de mãos dadas com a britânica Tilda Swinton, que faz parte do elenco de The Room Next Door, filme de Pedro Almodóvar, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza. Ainda Estou Aqui, protagonizado por Fernanda e dirigido por Walter Salles, foi vencedor do prêmio de melhor roteiro no festival.

As duas participam do Festival de Cinema de Toronto, que teve início na última quinta, 5, e segue até domingo, 15. Tanto The Room Next Door quanto Ainda Estou Aqui fazem a pré-estreia na América do Norte no evento.

Fernanda Torres no Festival de Veneza. Atriz publicou fotos de mãos dadas com Tilda Swinton durante participação no Festival de Cinema de Toronto. Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Encontro marcado com Tilda Swinton", escreveu Fernanda na legenda da foto com a atriz. Ela recebeu um comentário da mãe, Fernanda Montenegro, que também faz uma participação em Ainda Estou Aqui. Fernandona deixou um coração na postagem. O ator Selton Mello, também protagonista do longa de Walter Salles, já havia mostrado registros dos dois no Festival de Toronto. O artista, além de aparecer ao lado de Tilda, publicou fotos com nomes como Julianne Moore e John Turturro.

Ainda Estou Aqui foi aplaudido durante quase 10 minutos no Festival de Veneza. A trama fala sobre o sequestro de Rubens Paiva durante ditadura militar (1964-1985), com foco também na figura de sua mulher, Eunice Paiva. A obra é baseada em livro homônimo de seu filho, Marcelo Rubens Paiva.