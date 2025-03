Fernanda Torres vira palavra cruzada do ‘New York Times’ após indicação ao Oscar; veja

Nome da atriz aparece em jogo do jornal após destaque internacional com 'Ainda Estou Aqui' Foto: Robyn Beck/ AFP

Fernanda Torres conquistou mais um reconhecimento internacional após sua indicação ao Oscar 2025 por Ainda Estou Aqui. O nome da atriz foi destaque em uma palavra cruzada especial do jornal The New York Times, dedicada à premiação da Academia.

No passatempo, os jogadores precisavam responder qual era o primeiro nome de “Torres, protagonista do filme Ainda Estou Aqui, indicada ao prêmio de Melhor Atriz”. O registro foi compartilhado pela própria Fernanda em suas redes sociais, celebrando a menção no tradicional jornal americano.

Fernanda Torres compartilhou menção nas palavras cruzadas do The New York Times Foto: @oficialfernandatorres via Instagram

Embora a brasileira não tenha levado a estatueta, que ficou com Mikey Madison por Anora, Ainda Estou Aqui garantiu um feito histórico para o Brasil ao vencer na categoria de Melhor Filme Internacional, tornando-se o primeiro longa nacional a conquistar um Oscar.

Antes da premiação, o New York Times chegou a apontar Fernanda Torres como uma forte candidata ao prêmio de Melhor Atriz. Sobre a brasileira, o jornalista Kyle Buchanan explicou: “Vale a pena ser a última candidata que as pessoas assistem, e ela está recebendo muitos votos dos membros da Academia que só agora estão se familiarizando com seu filme. Com as coisas tão próximas entre [Demi] Moore e [Mikey] Madison, eu me pergunto se os eleitores não ficarão tentados a escolher Torres como uma terceira alternativa. Ainda assim, qualquer uma dessas mulheres pode vencer.”