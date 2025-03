O que fez ‘Ainda Estou Aqui’ vencer o Oscar?

Ainda Estou Aqui fez história no cinema na noite deste domingo, 2, e se tornou o primeiro filme brasileiro a ganhar o Oscar. O caminho até lá nunca é fácil, principalmente para filmes latinos. Mas, afinal, o que fez o filme conquistar o mundo?

Nesta segunda, 3, o crítico Luiz Zanin Oricchio e Beatriz Amendola, editora assistente de Cultura do Estadão, analisaram o percurso do filme de Walter Salles até a premiação. Para ambos, além da qualidade do filme, o público brasileiro teve grande mérito em fazer com que a Academia assistisse à produção.

Diretor do filme 'Ainda Estou Aqui', Walter Salles, em Los Angeles, com a estatueta do Oscar que o filme ganhou na categoria Melhor Filme Internacional. Foto: Matt Sayles/The Academy

O momento também é favorável, com uma abertura maior do prêmio a longas que não são falados em inglês. Veja, abaixo, os fatores que levaram Ainda Estou Aqui a conquistar o Oscar de Melhor Filme Internacional.

Momento favorável

PUBLICIDADE Luiz Zanin disse que Ainda Estou Aqui se beneficiou de uma “mudança progressiva” na Academia. Como exemplo, ele citou o fenômeno Parasita, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2020. “Há uma tendência de se abrirem as portas para essas novas vozes que estão sendo ouvidas”, afirmou ela. “No final, a Academia só ganha, porque encontra novas histórias, histórias muito potentes, como é o caso de Ainda Estou Aqui.”

Hoje, cerca de 10 mil pessoas votam no Oscar. Entre eles, 200 latinos - e entre os latinos, 50 brasileiros.

Público foi ao cinema

Em conversa com jornalistas após ganhar o Oscar, em Los Angeles, Walter Salles disse que “público virou coautor do filme”.

O fato de o público brasileiro ter colaborado com a repercussão e ter ido aos cinemas assistir a Ainda Estou Aqui (mais de 5 milhões até agora) fez com que o longa chegasse com força ao Oscar.

Publicidade

“Isso foi notado por veículos de comunicação internacionais”, comentou Beatriz. “As pessoas começaram a notar mais o filme e a entender a relação dele com o público brasileiro nesse momento tão polarizado. O filme foi percebido como algo que conseguiu se sobrepor a tudo isso.”

Para Zanin, “se nós [brasileiros], não tivéssemos ido ao cinema, ele não teria chegado a essa premiação com essa força”. “Cinco milhões de pessoas indo ao cinema em uma época em que está difícil trazer o público de volta para as salas é uma verdadeira proeza.”

Temas universais

Segundo o crítico, o grande mérito do filme foi tratar de um momento tão denso como a ditadura militar com certa “leveza”. Era o drama de uma família - e esse é também um tema universal.

'Ainda Estou Aqui' trata de 'temas universais', segundo especialistas. Foto: Alile Dara Onawale/Divulgação

Beatriz Amendola ainda afirmou que foi justamente por esse motivo que o filme se conectou ao público internacional. “São países que não necessariamente tiveram a vivência que o Brasil teve na ditadura, mas que entendem a dor daquela mulher, a dor daquela família, o luto, a perda... São temas universais”, disse.

Publicidade

Qualidade