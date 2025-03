Marcelo Rubens Paiva reprovou um comentário de Ana Furtado durante entrevista com Selton Mello no tapete vermelho do Oscar 2025. O escritor classificou como “sem noção” uma comparação incitada por ela entre os cinemas brasileiro e argentino.

Ana falou sobre a Argentina enquanto Selton declarava que Ainda Estou Aqui já era um filme vitorioso independentemente do resultado que viria no decorrer da noite — mais tarde, o longa conquistaria o Oscar de Melhor Filme Internacional. Na hora da entrevista, ela recordou algo que Selton havia dito no dia anterior, durante uma rodada de entrevistas com a imprensa brasileira em Los Angeles.

O escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro 'Ainda Estou Aqui', criticou rivalidade com cinema argentino Foto: @marcelorubenspaiva via Instagram

“Chupa, Argentina!“, exclamou Ana, explicando: ”Ele ontem estava falando da rivalidade entre Brasil e Argentina”. No mesmo instante, o ator contextualizou: “Argentina tem dois [Oscars] de melhor filme internacional, a gente não tem nenhum. Como assim?”

O comentário de Ana repercutiu mal nas redes sociais, e o autor do livro que inspirou o filme foi um dos críticos. Vale lembrar que Ainda Estou Aqui foi o quinto longa latino-americano a conquistar o Oscar de Melhor Filme Internacional. Os demais são:

A História Oficial (1985), da Argentina

(1985), da Argentina O Segredo dos Seus Olhos (2009), da Argentina

(2009), da Argentina Uma Mulher Fantástica (2017), do Chile

(2017), do Chile Roma (2018), do México

Procurada pelo Estadão para comentar sobre o episódio, a equipe da apresentadora Ana Furtado não se manifestou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.