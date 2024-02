O casamento de Enzo e Laura parece instável e perigoso como as curvas do circuito urbano de Módena. Enzo e Laura lamentam a morte do filho que tiveram, Dino, perdido para uma doença degenerativa. Um tenta jogar sobre o outro a culpa sobre a morte do jovem. Enzo alimenta um affair duradouro com Lina Lardi (Shailene Woodley), com quem tem um filho ainda criança e que Enzo pretende reconhecer e designar como herdeiro.

A ciranda familiar ferve em 1957, quando, dez anos após sua fundação, a empresa atravessa período difícil e a falência bate à porta. Atormentado, Enzo decide jogar suas cartas para turbinar a marca Ferrari numa competição prestigiosa no mundo do automobilismo, as Mil Milhas da Itália, país aficionado das provas de velocidade.