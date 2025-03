SANTA FÉ | AP — Uma figura imponente no cinema por décadas, o ator aposentado Gene Hackman passou seus últimos anos em reclusão com sua esposa, vivendo com doença cardíaca e Alzheimer, disseram as autoridades na sexta-feira, 7.

Gene Hackman morreu uma semana depois da esposa, Betsy Arakawa. Foto: Mark J. Terrill/AP

Uma investigação sobre as mortes de Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, de 65 anos, pinta um quadro trágico dos últimos dias do vencedor do Oscar de 95 anos antes de sucumbir à doença cardíaca, uma semana após Arakawa morrer de uma doença rara chamada hantavírus. Aqui estão alguns pontos principais:

Hackman pode não ter percebido que sua esposa morreu uma semana antes

"O Sr. Hackman mostrou evidências de doença de Alzheimer avançada", disse a chefe médica investigadora do Novo México, Dra. Heather Jarrell. "Ele estava em um estado de saúde muito ruim. Ele tinha doença cardíaca significativa e eu acho que, no fim das contas, foi isso que resultou em sua morte." Todos os sinais apontam para que suas mortes tenham ocorrido com uma semana de diferença, disse Jarrell, acrescentando que "é bem possível que ele não estivesse ciente de que ela estava morta".

O Dr. Michael Baden, ex-médico legista da cidade de Nova York, acredita que Hackman estava gravemente debilitado devido à doença de Alzheimer e incapaz de lidar com a morte de sua esposa na última semana de sua vida.

O casal vivia uma vida isolada e não foi encontrado por dias

Quando Hackman e Arakawa foram encontrados, os corpos estavam em decomposição com alguma mumificação, uma consequência dos tipos de corpos dos dois e do clima especialmente seco de Santa Fé, a uma elevação de quase 7.200 pés (2,19 km).

Casa onde foram encontrados os corpos de Gene Hackman e Betsy Arakawa. Foto: Roberto E. Rosales/AP

O xerife de Santa Fé, Adan Mendoza, descreveu o casal como “muito privado”, o que gerou dificuldades para determinar uma linha do tempo de suas mortes. Hackman não tinha comida em seu estômago quando morreu, o que significa que não havia comido recentemente, mas não estava desidratado, disse Jarrell. Os investigadores não encontraram nenhuma indicação de que Hackman tenha tentado contatar alguém após a morte de Arakawa, disse Mendoza.

“Todos nós que o conhecíamos deveríamos ter procurado por ele,” disse Stuart Ashman, coproprietário da galeria Artes de Cuba. Ele valorizava seus encontros com Hackman em um estúdio local de Pilates, onde costumavam trocar histórias. “Eu não tinha ideia. ... É realmente muito triste,” disse Ashman. “E que ela morreu uma semana antes dele.. Meu Deus.”

Acredita-se que hantavírus seja a causa da morte de Arakawa

Provavelmente Arakawa morreu em 11 de fevereiro, de síndrome pulmonar por hantavírus, uma doença rara transmitida por fezes de roedores infectados. Ela saiu naquele dia para fazer tarefas e parou em uma mercearia, uma farmácia e um pet shop antes de voltar para sua casa, em um bairro fechado.

Não se sabe como Arakawa contraiu hantavírus, mas sinais de roedores foram encontrados pelos investigadores em alguns dos prédios na propriedade do casal, disseram as autoridades. Jarrell disse que é possível que Arakawa estivesse mostrando sintomas do vírus, semelhantes aos sintomas da gripe, antes de morrer.

O vírus pode causar uma infecção pulmonar grave e às vezes fatal. Embora o hantavírus seja encontrado em todo o mundo, a maioria dos casos nos EUA aconteceu no Oeste Americano.

Hackman se aposentou de uma carreira de atuação celebrada

A longa carreira de Hackman incluiu papéis como vilões, heróis e anti-heróis em dezenas de dramas, comédias e filmes de ação. Além de aparições em premiações, ele raramente era visto no circuito social de Hollywood.

