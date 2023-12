Lee Sun-kyun: Veja onde assistir filmes com ator de ‘Parasita’

O ator sul-coreano Lee Sun-kyun foi encontrado morto dentro de seu carro em um parque central de Seul, conforme anunciado pelo escritório de emergência da Coreia do Sul. Ele ficou conhecido por um papel de destaque no filme vencedor do Oscar Parasita.

Antes de sua ascensão internacional com o longa de 2019, Lee já era uma figura familiar nas telas coreanas, com participações em produções como My Mister (2018) e Dr. Cérebro (2021).

O Estadão separou uma lista de filmes e séries com Lee Sun-kyun. Veja:

Onde assistir filmes com Lee Sun-kyun?

Parasita (HBO Max)

O filme gira em torno de uma família desempregada, que vive em um local sujo e apertado. Por uma obra do acaso, o filho adolescente começa a dar aulas de inglês para uma menina rica – o pai dela é interpretado por Lee Sun-kyun. Fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas, os parentes do garoto (pai, mãe e irmã) bolam um plano para também se infiltrarem a casa do clã endinheirado. No entanto, os segredos e as mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos. O filme pode ser visto na HBO Max.

Continua após a publicidade

Dr. Cérebro (Apple TV)

Sua atuação no thriller de ficção científica Dr. Cérebro lhe rendeu uma indicação ao prêmio de melhor ator no International Emmy Awards. Na série de 2021, Lee interpreta Sewon, um cientista com um cérebro único e que sofre uma tragédia pessoal. Desesperado para saber o que aconteceu com sua família, ele realiza sincronizações cerebrais com mortos para encontrar pistas. Os episódios estão disponíveis na Apple TV.

Payback (Apple TV e Amazon Prime Vídeo)

Na série lançada neste ano, o ator interpreta Eun Yong, um titã do mundo dos negócios que leva uma vida reclusa nos pastos da Mangólia. Ele retorna à Coreia quando seu sobrinho pede ajuda para enfrentar pessoas corruptas e proteger sua família. Os episódios estão disponíveis na Apple TV e Amazon Prime.

My Mister (Netflix)

Continua após a publicidade

Lee dá vida ao personagem Park Dong-hoon, um engenheiro de 40 anos que suporta o peso da vida. Uma funcionária novata de 20 anos passa por experiências diferentes, mas também aguenta situações difíceis. Ao se aproximarem, eles encontrarão fonte de afeto e consolo. No entanto, por necessidades financeiras, ela se envolverá em um esquema contra ele. Os episódios da série, que é de 2018, estão disponíveis na Netflix.

Guerra de promotores (Netflix e Apple TV)

Em Guerra de Promotores, de 2019, o ator interpreta Lee Sun Wong. No drama, uma promotora de elite está em ascensão até que recebe uma ordem de transferência para uma cidade provinciana. Agora, ela promete colocar ordem e movimentar a pacata rotina de seus novos colegas. Os episódios estão na Netflix e Apple TV.

Jo Pil-ho - O Despertar da Ira (Netflix)

Continua após a publicidade

No filme de 2019, disponível na Netflix, Sun faz o protagonista Jo Pil-ho, um policial corrupto que está sendo perseguido incessantemente por um agente da corregedoria. Quando a oportunidade de desvendar uma grande conspiração surge, ele se vê forçado a se aliar a um adolescente rebelde.