Leonardo DiCaprio, Madonna e Mick Jagger mandam mensagens para Selton Mello

Mello finalizou seu discurso dizendo estar orgulhoso do filme e do primeiro Oscar do Brasil. “Brasil no topo, como deve ser.”

Além de concorrer na categoria de Melhor Filme Internacional, Ainda Estou Aqui disputou o prêmio de Melhor Filme, mas foi superado por Anora. Fernanda Torres competiu na categoria de Melhor Atriz por sua atuação no filme de Walter Salles, mas perdeu para Mikey Madison.