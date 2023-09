Michael Fassbender volta ao cinema com ‘The Killer’ e Sophie Charlotte

AFP- O ator germano-irlandês Michael Fassbender voltou às telonas do Festival de Cinema de Veneza no domingo, após anos de imersão no mundo das corridas, interpretando um assassino em The Killer, de David Fincher.

Produzido pela plataforma Netflix, o filme descreve as vicissitudes de um assassino de aluguel que fracassa em um ataque, o que acarreta graves consequências pessoais.

O diretor David Fincher no Festival de Veneza Foto: Gian Mattia D'Alberto/Lapresse via AP

O elenco também terá Charles Parnell, Arliss Howard,Tilda Swinton e a brasileira Sophie Charlotte. A estreia no streaming está prevista para o dia 10 de novembro.

The Killer é um filme de vingança sombria e cômico, no qual o pistoleiro de Fassbender tenta se manter focado e profissional, mas é constantemente forçado a improvisar enquanto os eventos ficam fora de controle.

Fassbender é conhecido pelos grandes sucessos de bilheteria com a franquia X-Men e por seus papéis como 12 Anos de Escravidão, Fome ou Macbeth.

Em 2017, anunciou que queria se dedicar ao automobilismo profissional. Ele participou do Ferrari Challenge e mais tarde ingressou na European Le Mans Series.

“Se não pudéssemos atender à sua agenda, entre duas temporadas de corridas, provavelmente não teríamos feito o filme”, disse Fincher em entrevista coletiva.

O papel era para um ator ameaçador, mas não “muito assustador”, explicou o diretor.

“Gosto muito da ideia de alguém assistir a esse filme e ficar nervoso com a pessoa atrás dele na fila de uma Home Depot [loja de bricolagem]”, brincou Fincher.

Nem Fassbender nem a co-estrela Tilda Swinton compareceram à estreia em Veneza devido à greve dos atores em curso em Hollywood.