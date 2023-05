Morre Samantha Weinstein, atriz de ‘Carrie, A Estranha’, aos 28 anos

A atriz Samantha Weinstein, conhecida pelo trabalho no remake de Carrie, A Estranha, de 2013, morreu aos 28 anos no último dia 14. A informação foi confirmada através do perfil da artista no Instagram. Ela fazia tratamento contra um câncer nos ovários há um ano e meio.

Samantha morreu no hospital Princess Margareth, em Toronto, no Canadá. “Depois de dois anos e meio de tratamento contra o câncer, uma vida inteira sobrevoando ao redor do mundo, dando voz a uma infinidade de animais de desenho animado, fazendo música e sabendo mais sobre a vida do que a maioria das pessoas jamais saberá, ela está em sua próxima aventura”, disse a legenda da publicação em que a atriz aparece com estrelas ao seu redor.

Samantha Weinstein fazia um tratamento contra um câncer nos ovários há dois anos e meio. Foto: Instagram/@samsationalw/Reprodução

Conforme a biografia da atriz no site da Penguim Random House, a artista começou a atuar aos seis anos. Ela costumava dublar animações e também emprestou sua voz a audiolivros. Samantha ainda tinha uma banda de rock de garagem, Killer Virgins.

No remake de Carrie, A Estranha, ela interpretou a personagem Heather Shyres. A atriz também esteve na série Alias Grace, da Netflix, produção baseada no livro de Margaret Atwood. Samantha deixa o marido, Michael Knutson, com quem se casou em outubro de 2022.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais