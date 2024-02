Naruto ganhará filme live-action com diretor de ‘Shang-Chi’

Naruto, famoso personagem do mundo dos mangás e animes japoneses, ganhará um filme em versão live-action. A informação foi confirmada pela produtora Lionsgate ao site The Hollywood Reporter.

Personagem principal do anime 'Naruto' Foto: Reprodução de 'Naruto Shippuden' (2007) / Televix Entertainment

O anúncio de Destin Daniel Cretton como diretor do longa foi feito na última sexta-feira, 23, apesar de a ideia inicial da produção vir desde 2015. O cineasta é conhecido por ter dirigido o filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, sobre o super-herói da Marvel de ascendência oriental. Masashi Kishimoto, criador do personagem, elogiou a escolha em comentário ao The Hollywood Reporter: "Tinha acabado de assistir a um filme de sucesso de ação de Destin quando soube de sua contratação, e acho que ele será o diretor perfeito para Naruto. Depois de aproveitar seus outros filmes e entender que sua força está em criar dramas sólidas sobre pessoas, me convenci de que não há outro diretor para Naruto".

Naruto surgiu como história em quadrinhos na revista Shonen Jump, onde foi publicado entre 1999 e 2014. Surgiu como desenho animado para a TV em 2002, e desde então fez sucesso com as séries Naruto, Naruto Shippuden e Boruto: Naruto Next Generations. No Brasil, o desenho chegou em 2007 e ganhou popularidade ao ser exibido pelo Cartoon Network e, principalmente, pelo SBT.