Ney Matogrosso e Jesuíta Barbosa têm primeiro encontro para falar sobre filme; veja fotos

Ney Matogrosso e Jesuíta Barbosa se encontraram pela primeira vez para conversar sobre a cinebiografia do cantor. O ator dará vida ao artista em um filme escrito e dirigido pelo cineasta Esmir Filho, conhecido por Os Famosos e os Duendes da Morte (2009) e Boca a Boca (2020).

As imagens do encontro foram divulgados pelo diretor em uma publicação conjunta com o cantor nesta sexta-feira, 8. Ney e Jesuíta aparecem conversando em um sofá e em uma varanda com vista para o mar.

Ney Matogrosso e Jesuíta Barbosa em encontro para falar sobre filme. Foto: Reprodução/Instagram/@esmirfilho e @neymatogrosso

“Somos 30, somos 40, somos 80 anos. Somos todas as idades. Somos um filme, uma jornada de liberdade e afeto. Somos ‘Homem com H’ à nossa maneira. O que nos transborda atravessa as telas. O que perde chão é cachoeira”, escreveu o diretor na legenda.

Homem com H é o nome do longa, que começará a ser rodado em fevereiro de 2024. “Em breve, um lindo filme sobre a vida de Ney Matogrosso para todos assistirem no cinema”, disse o cineasta.

O filme contará a vida do cantor desde a infância à maturidade. Ney está envolvido diretamente com a produção, participando do desenvolvimento do projeto e das decisões do roteiro. A produção é da Paris Filmes e o longa ainda não tem previsão de estreia.