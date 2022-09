Novo 007 não será interpretado por uma mulher, diz produtora

AFP - O próximo James Bond servirá ao novo Rei do Reino Unido, mas as conversas sobre o futuro da franquia com a Amazon, nova proprietária do agente 007, ainda não “começaram de verdade”, disse a produtora Barbara Broccoli nesta quarta-feira, 21. Ela e seu meio-irmão, Michael G. Wilson, falaram à AFP sobre o rumo que a franquia de 25 filmes seguirá, minutos depois de imortalizar suas pegadas no cimento no famoso TCL Chinese Theatre, no coração de Hollywood.

O mais recente filme de Bond, 007: Sem Tempo para Morrer, de 2021, foi o último lançamento protagonizado por Daniel Craig. Desde então, a Amazon comprou o estúdio MGM responsável por 007, com o qual se especula que mudanças podem esperar pelo agente fictício mais famoso do mundo.

“Estamos apenas começando nosso relacionamento com a Amazon. Ainda não começamos a falar sobre o próximo filme de Bond”, disse Broccoli.

Como guardiões da franquia que seu pai, Albert “Cubby” Broccoli, criou há 60 anos, “nem sempre vamos descansar sobre os louros, mantendo uma fórmula”, acrescentou.

Daniel Craig em cena de '007- Operação Skyfall', de 2012 Foto: MGM

Em meio aos rumores sobre a próxima produção da franquia, o destaque está em quem vai interpretar o super espião com licença para matar.

Daniel Craig foi originalmente uma escolha controversa, principalmente por causa de seu cabelo loiro e físico atarracado, mas seus cinco filmes como 007 quebraram recordes de bilheteria - Skyfall arrecadou mais de US $ 1 bilhão em todo o mundo.

Quem será o próximo James Bond

Alguns fãs sugeriram que o próximo Bond poderia ser interpretado por um ator não branco pela primeira vez, enquanto Broccoli rejeitou as alegações de que poderia ser uma mulher no futuro. “Há algumas coisas que são fórmulas” e que sempre permanecerão”, disse a produtora à AFP. “A personalidade de James Bond é o elemento mais importante nesses filmes e acreditamos que ele é incorruptível, trabalhando para a rainha, e agora para o rei e para o país”, observou. ”Ele não está nisso para ganho pessoal, mas para tentar manter o mundo um lugar mais seguro. Acho que essas são coisas que definitivamente não mudaríamos.”

Mas Broccoli disse que seu pai “sempre tentou nos fazer sentir seguros para correr alguns riscos, para que Bond pudesse mudar com o tempo. Nós gostamos de mudar isso, e às vezes funciona, às vezes não, mas mantém tudo fresco”, acrescentou.

Eon, a empresa familiar, tem grande controle criativo sobre a franquia Bond, originalmente baseada nos romances de Ian Fleming. Barbara e seu meio-irmão Michael estão na vanguarda dos filmes desde 007 Contra GoldenEye, lançado em 1995, um ano após a morte de seu pai.

Com a ajuda de um acordo complexo, a Eon dividiu o lucro junto com o histórico estúdio MGM, que tinha os direitos de financiar e distribuir os filmes 007. Mas o estúdio foi comprado pela Amazon por US$ 8,5 bilhões com um acordo fechado em março. Mais tarde, descobriu-se que a equipe encarregada dos filmes da MGM estava de saída.

Reality show do 007

Em outro sinal de mudança dos tempos, o serviço de streaming da Amazon Prime Video está lançando um reality show de oito partes com tema de Bond. A série de competições se chamará 007: o Caminho para o Milhão.

Wilson disse à AFP que é importante que os filmes de Bond acompanhem as tendências e desafios globais. “Com o que o mundo vai se preocupar em dois ou três anos? Como nos manteremos relevantes?”, questionou.

“Até agora funcionou muito bem. Você não pode ter medo da mudança, você tem que abraçá-la, e você não pode fazer a mesma coisa repetidamente. Você tem que mudar um pouco. O público tem expectativas. Mas também quer ser surpreendido, então faz parte do esforço.”