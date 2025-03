O que a crítica internacional já falou sobre ‘Ainda Estou Aqui’

“Torres compõe sua performance com inúmeras emoções — alegria no meio do medo, esperança em meio à dor —, e seus olhos inquisitivos são magnéticos”, escreveu Alissa. “Este não é apenas um filme sobre uma mulher forte, embora também seja isso. É também sobre o que os regimes autoritários fazem para manter as pessoas na linha.” Leia o que disse o The New York Times sobre Ainda Estou Aqui.

‘Monocórdica’

Mesmo depois da vitória da atriz no Globo de Ouro, o Le Monde fez uma crítica negativa ao filme, o que causou uma mobilização de brasileiros nas redes sociais do veículo. O crítico Jacques Mandelbaum dedicou uma página da edição do tradicional jornal francês para sua crítica. Para ele, a atuação de Fernanda Torres é “um tanto monocórdica.”

Mandelbaum não gostou da “concentração melodramática” em Eunice Paiva, que fez o filme “passar com um traço leve demais pela compreensão do mecanismo totalitário”. O jornal avaliou o filme com uma estrela, em uma escala que vai até quatro.