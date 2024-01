O que vem depois do Globo de Ouro? Veja as datas do Oscar e outras premiações

Neste domingo, 7, o Globo de Ouro coroou diversas produções do cinema, TV e streaming lançadas no ano passado. Dentre os principais vencedores, está o filme Oppenheimer, que conquistou cinco categorias, além da temporada final da série Succession, com quatro prêmios.

O início do ano sempre promete agradar os fãs de grandes premiações do audiovisual e da música. Entre janeiro e abril, grandes eventos, como o Emmy, o Grammy e o Oscar, prometem movimentar o meio artístico.

'Oppenheimer' foi o grande destaque do Globo de Ouro neste domingo, 7. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

A 75ª edição do Emmy, que reconhece as principais produções da televisão, é o próximo grande prêmio a ocorrer. Ele, porém, chega com um certo atraso: inicialmente marcado para setembro do ano passado, a premiação teve de ser adiada para o próximo dia 15 por conta da greve de atores e roteiristas de Hollywood.

Veja as datas das principais premiações de 2024

Janeiro

9 e 10: Anúncio dos indicados ao DGA Awards (Prêmio do Sindicato dos Diretores)

10: Anúncio dos indicados ao SAG Awards (Prêmio do Sindicato dos Atores)

12: Anúncio dos indicados ao PGA Awards (Prêmio do Sindicato de Produtores)

14: Critics Choice Awards

15: Emmy 2023, adiado pela greve dos atores e roteiristas

18: Anúncio dos indicados ao BAFTA (Prêmio da Academia Britânica de Cinema e Televisão)

23: Anúncio dos indicados ao Oscar

Fevereiro

4: Grammy . Veja a lista completa dos indicados aqui .

10: DGA Awards

15 a 25: Festival Internacional de Cinema de Berlim

18: BAFTA

21: Anúncio dos indicados ao WGA Awards (Prêmio do Sindicato dos Roteiristas)

24: SAG Awards

25: PGA Awards

Março

10: Oscar

Abril

14: WGA Awards

Maio

