Cinema e comida: festival para assistir e ‘comer’ filmes em SP; conheça

A partir desta quinta-feira, 9, até o dia 19 de novembro, acontece a segunda edição do SP Food Film Fest - Festival de Cinema e Gastronomia com mais de 30 filmes de 14 países, tanto de ficção quanto documentários, ligados à comida, cultura e sistemas agroalimentares. As produções serão exibidas em formato híbrido e gratuito, em São Paulo, na Cinemateca Brasileira, e na plataforma oficial SP Cine.

Cena do filme 'A Fantástica Fabrica de Chocolate', de Tim Burton, com Johnny Depp, que está na programação do SP Food Film Fest. Foto: Warner Bros./Divulgação

Na Cinemateca, os espectadores terão a oportunidade de participar de aulas e exibições presenciais. De casa, o público poderá assistir a uma seleção de 16 filmes, que entram na plataforma nesta quinta às 19h e ficam até domingo, 19, às 23h59. Para ver, basta se cadastrar.

Em sua segunda edição, o SP Food Film Fest também vai contar com uma exposição fotográfica com retratos surrealistas de chefs de cozinha, feitos pelo fotógrafo Paulo Vitale. Seu trabalho parte do drama original intrínseco ao ato de cozinhar, que começa com a morte de um animal ou vegetal, para produzir um alimento e assim garantir a vida. Dentre os chefs retratados estão Eudes Assis, Helena Rizzo, Iêda de Matos, Telma Shiraishi, Claude Troisgros, entre outros.

A programação também vai receber oficinas para o público adolescente de duas escolas municipais de São Paulo, que será convidado a colocar a mão na massa a partir da introdução aos elementos básicos da linguagem audiovisual, incluindo o uso prático de câmeras digitais.

“Além da comida, dos filmes cativantes e outras experiências, o SP Food Film Festival promove um senso de comunidade e conexão. Reúne pessoas de diversas origens que compartilham um amor comum pela comida e pela narração de histórias. A atmosfera comunitária do festival incentiva o diálogo, a partilha e a construção de ligações duradouras através do carinho pela cultura alimentar”, conta André Henrique Graziano, um dos idealizadores do evento, em comunicado.

Cena do filme 'A Dama e o Vagabundo', de 1955. Foto: Disney/Divulgação

Programação

Em sua noite de abertura, será apresentado o filme chinês Comer Beber Viver que completa 30 anos no ano que vem. O clássico conta a história do viúvo e melancólico Tao Chu, mestre cozinheiro que está à beira da aposentadoria. Tao mora em uma grande casa com suas três filhas solteiras. Embora vivam juntos, a família está distante e a única coisa que os une é um elaborado jantar aos domingos. As tensões aumentam à medida que as filhas buscam equilibrar a realização pessoal e as questões decorrentes do envelhecimento do pai.

Também com 30 anos, Morango e Chocolate, dirigido por Juan Carlos Tabio e Tomás Gutiérrez Alea, virá acompanhado de uma degustação de sorvete de morango com chocolate. Mulheres à beira de um ataque de nervos, de Pedro Almodóvar, que completa 35 anos, também está na programação e o público poderá experimentar após a sessão um gazpacho como o feito por Peppa na cena onde a personagem descreve toda a receita. Além disso, o Festival contará com algumas sessões ao ar livre com os títulos Simplesmente Martha e Chef.

Para o público infantil, tem A Dama e o Vagabundo com degustação de espaguete com almôndegas logo após a sessão, assim como chocolates com frutas, após verem A Fantástica Fábrica de Chocolate e as deliciosas tostadas de Tiana, após a exibição de A Princesa e o Sapo.

A programação oferece também títulos de cunho mais político, como Os Catadores e Eu”, em que a diretora Agnès Varda aborda assuntos como o desperdício e a fome. Outro exemplo é O Poço, de Galder Gazteli-Urrutia.

Dentre as estreias, está na programação Blind Ambition, documentário onde quatro refugiados do Zimbabwe superam as expectativas e se tornam os melhores sommeliers de vinho da África do Sul (com direito a degustação de vinhos após a sessão); Solo Comum, documentário que discute os sistemas alimentares contemporâneos e modelos alternativos de agricultura regenerativa; Em Busca da Estrela com degustação de pizza; Lambic com degustação de cervejas, Viciados em Pimenta com degustação de samosas com pimenta e Volte Sempre, que conta a história de Masamoto Ueda que por mais de quarenta anos, tem servido seu lendário ramen ao estilo de Tóquio para uma comunidade de frequentadores regulares que não são apenas seus clientes, mas verdadeiros amigos. Também com direito a degustação.

O Festival também vai realizar cinco encontros com diferentes Chefs de Cozinha e especialistas, que após a exibição de alguns episódios do documentário História da Alimentação no Brasil - série dirigida por Eugenio Puppo e baseada no livro homônimo de Luís da Câmara Cascudo de 1967 - irão proporcionar reflexões sobre o episódio e sobre alguns ingredientes relacionados às diferentes regiões do Brasil (mandioca, milho crioulo, pimentas, feijões…), além de apresentar uma receita relacionada ao ingrediente principal e uma degustação. As convidadas para ministrar as aulas são: Aline Guedes, Patty Durães, a líder indígena Jerá Guarani, Angelita Gonzaga e Graziela Tavares.

Neste ano, a curadoria ainda traz um ciclo de debates abordando quatro temas contemporâneos ligados ao alimento: Cozinhas Solidárias; Consumo de Ultraprocessados; Uso de Agrotóxicos e Educação Alimentar e Nutricional. Todas as discussões partem de uma cuidadosa seleção de filmes e documentários que têm diferentes perspectivas sobre os temas e que visam pôr em pauta assuntos urgentes para discussão. Após a exibição de títulos como, Big Food, Um Mundo Obeso, Antes do Prato, Solo Comum, Fonte da Juventude e Food, Funk e Favela, os encontros com convidados especialistas serão transmitidos on-line e ao vivo no canal do Youtube do Festival, permitindo a interação com os espectadores, com exceção do debate sobre as Cozinhas Solidárias que será presencial, na própria Cinemateca.

Serviço

SP Food Film Fest

De 09 a 19 de novembro de 2023

Cinemateca Brasileira - Largo Sen. Raul Cardoso, 207 - Vila Clementino

Entrada gratuita