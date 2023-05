‘The Witcher’: Showrunner diz que equipe está ‘de luto’ pela saída de Henry Cavill da série

Lauren Schmidt Hissrich, a showrunner da série The Witcher, deu mais detalhes sobre a saída de Henry Cavill da produção e disse que foi difícil aceitar a notícia de que o ator, que interpreta o “bruxão” Geralt de Rivia, não faria mais parte da equipe. Henry anunciou que deixaria o seriado em 2022, através de uma publicação no Instagram.

“Era tempo de ele seguir em frente”, comentou Lauren em entrevista à revista Total Film. “Acho que todos nós [a equipe] estamos de luto por isso de alguma maneira”, completou.

Apesar de lamentar a ausência do artista no elenco da série, a showrunner esclareceu que não pensou em encerrar a produção. “Nós tivemos a escolha de deixar Geralt sair e encerrar a produção. [Mas] não é algo que gostaríamos de fazer. Ainda há muitas histórias para contar”, disse.

Henry Cavill anunciou a saída de 'The Witcher' em 2022. Foto: Netflix/Divulgação

No lugar de Henry, o ator Liam Hemsworth, da franquia Jogos Vorazes e irmão de Chris Hemsworth, assumirá o papel de Geralt de Rivia nas próximas temporadas. Lauren contou que a equipe descartou substituir o protagonista por outro personagem, optando pela substituição de atores.

Se nós substituíssemos Geralt por outro Witcher, estaríamos nos afastando completamente dos livros, e eu acho que não era isso que [o público] queria.” Lauren Schmidt Hissrich

A terceira temporada de The Witcher, a última com Henry, chega ainda este ano à Netflix. Ela será dividida em dois volumes: o primeiro, que inclui os episódios de 1 a 5, estreia no dia 29 de junho, enquanto o segundo, com os três últimos episódios, chega ao catálogo do serviço de streaming no dia 27 de julho.

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais