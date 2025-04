Val Kilmer teve voz recriada com IA para ‘Top Gun: Maverick’; ouça

Val Kilmer morreu aos 65 anos, em decorrência de um quadro de pneumonia. O ator já estava afastado das telonas, e sua última aparição foi em Top Gun: Maverick, filme que sou inteligência artificial para recriar sua voz digitalmente.

Cena de 'Top Gun' (1986), com Val Kilmer e Tom Cruise Foto: Paramount Pictures

PUBLICIDADE Diagnosticado com câncer de garganta há uma década, em 2015, Kilmer já havia passado por uma traqueostomia que comprometeu sua voz marcante. Para incluir seu personagem na sequência de forma apropriada, Iceman também tinha um câncer na garganta, e se comunicava de forma escrita. Segundo disse o diretor Joseph Kosinski à Variety, esta foi uma ideia do próprio ator. No entanto, ele tem uma única fala, que foi feita com a ajuda da inteligência artificial.

Em 2021, Kilmer anunciou uma parceria com uma empresa de tecnologia de Londres, a Sonantic, para recriar sua voz com a ajuda da IA. O ator forneceu à empresa horas de arquivos de gravações com sua voz, que foram usados como base para criar um modelo semelhante. Na ocasião, a revista Fortune contou que foi esse o modelo usado na sequência de Top Gun, para a cena em que Maverick (Tom Cruise) e Iceman se encontram.

A filha de Val, Mercedes, contou ao jornal The Post que seu pai ficou alegre por poder se ver em cena. “Foi emocionante e muito especial para meu pai estar no set com todos os amigos que fizeram esse filme quando tinham a minha idade. Significa muito para o meu pai, pois ele está muito orgulhoso desse filme. É isso que ele gosta de fazer.”

Já Kosinski disse que estava nervoso no momento de mostrar o resultado a Kilmer.

“Tom estava envolvido em todo o processo editorial, meio que moldando e construindo aquela cena. Mas eu lembro de mostrar para Val pela primeira vez. Essa é uma memória muito distinta porque ele veio assistir a partes do filme”, contou em 2022 ao The Hollywood Reporter. “Então essa era uma cena que eu queria que ele visse, e obviamente, nós estávamos todos um pouco nervosos mostrando a ele só porque nós realmente queríamos que ele gostasse. Mas sua resposta foi linda. Ele ficou tão feliz e tão comovido com isso que nos fez sentir muito bem e que talvez tivéssemos acertado.”

Por fim, Tom Cruise contou que não conseguiu conter a emoção diante do resultado. “Eu conheço Val há décadas (...) ele é um ator tão poderoso que rapidamente se transformou no personagem de novo. Eu chorei, fiquei emocionado”, contou na ocasião ao apresentador Jimmy Kimmel.