Caminhar pelo cenário virtual de O Senhor dos Anéis - e ganhar um vídeo para postar nas redes -, sentar no icônico sofá de Friends, fingir desviar de balas ao estilo Matrix e conhecer um antigo batmóvel. Tudo isso é possível na exposição Casa Warner 100 anos, que estreou nesta sexta, 1º, em São Paulo.

São 1,5 mil metros quadrados com objetos de cenas originais das produções do estúdio, como figurinos de Harry Potter, Pennywise e Freddy Krueger, entre outros. Até a boneca Annabelle está em exposição, e é recomendado não abrir o display em que ela está à mostra.

Há também photo opportunities por todos os lados, onde os visitantes podem fazer registros estáticos ou em vídeo e publicar nas redes sociais, com reproduções dos cenários dos títulos da Warner, como a floresta de Pernalonga e Patolino e o hall do apartamento de The Big Bang Theory.

Veja tour em vídeo pela exposição

Para alguns, é a chance de ver de perto itens que marcaram a vida e deixaram lembranças. Como o caso da criadora de conteúdo, Tatiane Ramos, que estava empolgada com a mostra. “Eu sou fã de Friends e Harry Potter, já tirei foto de tudo. As oportunidades são únicas às vezes”, diz.

Réplicas em tamanho real dos heróis da DC também poderão ser vistos, com riqueza de detalhes. E dois carros de verdade, parte do acervo real do estúdio, podem ser vistos na Casa Warner. O batmóvel de 1966 e a máquina do mistério, a clássica perua de Scooby Doo.

Quem ficou de fora foi o mais recente fenômeno da Warner: Barbie. O motivo, é que os direitos autorais sobre os itens de cena - e sobre a boneca de modo geral - são da Mattel e não do estúdio.

Exposição Casa Warner Foto: Daniel Teixeira / Estadão

A jornalista, Beatriz Calais, destaca a imersão como principal ponto positivo. “Geralmente nessas exposições ‘instagramáveis’ você não consegue ter tanta interação, fica meio atrás de uma gradezinha. A você tem bastante interação para movimentar, desenhar, realmente tirar fotos interativas, [inclusive] com fundo verde”, exemplifica.

A área também é cheia de painéis com a história do estúdio e telas com bastidores de filmagens, entrevistas com produtores e diretores e curiosidades da parte de trás das câmeras. Há até um totem em que é possível aplicar e retirar as camadas de CGI da cena de um dos filmes do Superman e ver quanto daquilo é real - muito pouco - ou não.

A exposição foi montada no estacionamento do Shopping Eldorado, em São Paulo. E fica aberta até 29 de outubro.

Casa Warner 100 anos

Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo

1º/9 a 29/10

Terça a quinta com sessões a cada 15 minutos das 12h às 21h. Sextas, sábados, domingos e feriados com sessões a cada 15 minutos das 10h às 21h. Tempo de permanência livre, sendo possível visitar todo o ambiente em 1 hora, em média

R$ 50 (meia) a R$ 190

