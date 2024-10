Entretanto, existem truques para produção própria do hormônio do amor. Não é só sair abraçando, por exemplo. Tem um estudo aí. O abraço precisa durar 30 segundos - tempo enorme, ainda mais nesse calor. A sugestão é evoluir rápido do abraço pro sexo, tirar a roupa e fazer durar mais do que meio minuto.

Beijo precisa ter seis segundos de duração pra gente fazer ocitocina. Não é bitoquinha, não - é beijão. Pessoas em relacionamentos longos têm mais dificuldade em alcançar o tempo mínimo, enquanto novas paixões estouram o relógio. O segredo é fechar o olho e contar na cabeça: Curitiba um, Curitiba dois – até dar seis segundos.

Cachorros são ótimos; o corpo destila rios de ocitocina quando a gente está com eles. É igualmente bom pros bichos, que têm esse hormônio como nós. As fêmeas inclusive produzem mais ocitocina do que os machos – será que na raça humana também é assim?