Alex Atala investe pela primeira vez em hotelaria e é um dos sócios do Resid Club & Hotels

Pensado como um clube - em que é necessário ser membro para frequentar - o negócio terá três frentes: hotéis próprios do clube no Brasil, acesso com condições exclusivas para os membros a hotéis pelo mundo e programações exclusivas em diversos destinos, incluindo eventos, visitas guiadas a exposições e wine tastings, entre outros.

Atala já estava com um pé dentro da hotelaria quando, antes da pandemia, construía seu próprio hotel, mas desistiu do plano durante o período, antes do fim das obras. “Quando o Paulo Henrique veio me convidar para entrar como sócio de uma coisa tão legal eu nem pensei muito, porque já era algo que eu queria”, diz Atala.

O primeiro hotel da rede no Brasil será em Búzios, na Ilha Rasa, onde funcionava o Nas Rocas - hotel que atraía famosos nos anos 1990. A ideia é abrir o local até o fim deste ano. O chef será o responsável pela gastronomia do hotel e, depois de passar uma semana na ilha, já voltou com a cabeça fervilhando de ideias.

“Vi ao menos cinco tipos de pancs marítimas que pretendo incorporar no cardápio”, diz ele, que tem como bandeiras da comida pensada para o local a brasilidade. “Quero valorizar a comida de lá, caiçara”, completa.