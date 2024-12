Americana Stacey Kent faz show com Danilo Caymmi e canções de Tom Jobim

João Gilberto foi a porta de entrada da cantora Stacey Kent para o mundo da música brasileira - hoje uma de suas maiores paixões. A afinidade com a produção musical do País é tanta que a americana aprendeu a falar português, habilidade que poderá ser vista na apresentação que ela faz com Danilo Caymmi no dia 7, no Teatro Bradesco. No show Um Tom sobre Jobim, ela canta canções de outro ídolo brasileiro: Tom Jobim. Leia abaixo a entrevista.

A cantora Stacey Kent Foto: Benoit Peverelli

PUBLICIDADE Como você conheceu a obra de Tom Jobim? Quando eu tinha uns 14 anos, ouvi pela primeira vez o disco do saxofonista americano Stan Getz com João Gilberto. Foi uma experiência muito intensa, me senti intimamente ligada àquela música, à doce melancolia da voz de João Gilberto. No dia seguinte, fui com o meu pai na Tower Records do Central Park, em Nova York, e lá havia um departamento enorme só para a música brasileira. Ali eu descobri Tom Jobim, entre outros heróis brasileiros, e comecei a comprar vários discos de artistas do Brasil. Nesta mesma época, minha irmã e eu assitimos muitas vezes ao filme Orfeu Negro, também por isso conhecemos a música de Jobim e a poesia de Vinicius de Moraes. O que mais lhe chama atenção na música brasileira?

A música brasileira é uma coisa muito forte para mim, emocionalmente falando. Por isso a canto frequentemente, me faz muito bem. Ela é tão humana, as músicas e as letras, que mesmo nos países onde não se fala português, as pessoas podem sentir o ritmo, esse misto de tristeza e alegria. Como cantora, faço turnês há mais de 25 anos pela Europa, Ásia, Estados Unidos, América do Sul, e posso testemunhar que a música brasileira encanta em todos os lugares do mundo. Ela fala ao coração, com as melodias mais lindas.

